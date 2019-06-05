Тмутаракань: что случилось с крупнейшим русским анклавом

Анклав — это территориальное владение государства, которое не сливается с основной ее территорией. Для других государств такая территория называется эксклавом. Анклавом современной России является Калининград. С точки зрения геополитики, анклавы — это опорные точки, с помощью которых страна может распространять свое влияние. У Древней Руси таких опорных точки было целых три — Тмутаракань, на месте которой сегодня находится Тамань, Белая Вежа между Ростовской и Волгоградской областями, и Олешье в Херсонской и Николаевской области. Рассказываем, откуда они взялись.

Белая Вежа

В 965 году языческая Русь стала абсолютным доминантом Восточной Европы. Тогда князь Святослав разгромил Хазарский каганат — сильную волжскую державу. Этот поход изучен не очень хорошо, ведь письменных источников о нем не так уж и много, и главный из них — «Повесть временных лет», которому сегодня историки доверяют все меньше.

Возможно, походов даже было два — один на Волгу, а другой на Дон и в Дагестан. Однако множественные археологические находки подтверждают: русские разбили хазар и их союзников и захватили у них ряд территорий. В 965 году Святослав захватил две хазарские крепости — Саркел и Тмутаракань.

Саркел, хотя по-хазарски правильнее «Шаркил», что переводится с хазарского как «белый дом», находился в устье реки Цымла. Сейчас крепость находится на дне Цымлянского водохранилища. Она была построена хазарами в 830-х, в строительстве участвовали византийские инженеры, которых хазарские правители выписали из Греции.

Большинство историков считает, что Саркел был нужен Каганату для защиты крупного торгового перекрестка, на котором сходились морские и сухопутные торговые трассы. Недалеко от Саркела находился волок между Волгой и Доном.

Однако некоторые, например, М. И. Артамонов и В. И. Войтович полагали, что она предназначалась для защиты этого региона от западных и северных соседей — русичей и викингов, которые иногда заплывали в эти края по речной системе и Черному морю.

Стены крепости были толстые — около 4 м и высокие — около 10 м. Святослав сделал ее русским владением, хотя захватить территории вокруг нее было невозможно. Получалось, что крепость находилась в нескольких сотнях километров от юго-восточных границ Руси, Переяславской земли. Русские воспользовались удобствами Саркела и превратили его в крупный торговый пункт, через который на Русь шли товары из Византии и с Кавказа.

В 1103 году Владимир Мономах населил город печенегами и торками, которые вместе с русскими стали его гарнизоном. Но одинокая крепость в сердце степи простояла недолго: в 1117 году его разорили половцы, и оставшиеся жители были вынуждены покинуть город.

Тмутаракань

В том же 965 году Святослав захватил Тмутаракань, которая находилась в 550 км на юго-запад от Саркела, на современном Таманском полуострове, в нескольких километрах южнее острова Тамань.

Уже в X веке это было очень древнее поселение: его основали греческие колонисты еще в VI веке до н. э. Затем им владело Боспорское греческое царство, у которого в VI веке н. э. крепость захватил Тюркский каганат — Тамань стала самым западным его владением. Но каганат распался, и крепость стала хазарской. Святослав отбил ее у хазар и сделал русским княжеством.

В отличие от Белой Вежи, Тмутаракань была не просто военным поселением, а полноценным, пусть и небольшим русским княжеством, контролировавшем сопредельные территории. Несмотря на то, что в русской речи Тмутаракань — это эвфемизм, обозначающий жуткое заброшенное захолустье, Тмутараканское княжество таковым отнюдь не было. Через него Русь и северная Европа торговала с Кавказом и Византией.

Сам город был большим и густонаселенным — здесь жили греки, хазары, евреи, много кавказцев разных этнических групп. Княжество было активным участником северокавказской политики, заключало союзы с одними кавказскими державами и воевало с другими. Кроме, собственно, Тмутаракани, это княжество владело восточным Крымом, в котором находилась одна из сильнейших крепостей Черноморья — древний Пантикапей-Кочев-Керчь, а также не менее старый и большой город Судак.

Княжество Тмутаракань пережило 8 князей и исчезло из летописей на рубеже XI и XII веков. Что именно с ней случилось, неизвестно, но вскоре эти территории перешли под власть Византии. Русские продолжали жить в Крыму и на Тамани вплоть до захвата этих земель монголами.

Олешье

Этот город находился недалеко от современного украинского Херсона, в устье Днепра, на черноморском побережье украинской степи. Сегодня там находится город Цюрупинск. В IX-X веках здесь находились поселения, которые обслуживали русскую и варяжскую торговлю с Византией, идущую по пути из варяг в греки.

В 1036 году Ярослав Мудрый разгромил печенегов под Киевом и благодаря этой победе увеличил свое влияние в Диком Поле. Примерно тогда на месте старых торговых поселений русичи основывают полноценный торговый город Олешье. Он тоже был крупным торговым пунктом, пожалуй, самым крупным из всех трех анклавов, ведь лежал на пути из варяг в греки. Город быстро разбогател: сицилийский географ, араб Абу Абдаллах Идрион (Идриси), в 1154 году описывает Олешье как красивый город в устье Днепра.

Но русским князьям не всегда удавалось достойно защищать Олешье от опасностей, которые приходили из степи. Многие кочевники — торки, берендеи, печенеги были дружественными русским князьям и кочевали в пределах земель, которыми владел город. Но другие — половцы, берладники, постоянно нападали и грабили Олешье. В итоге в середине XIII века Олешье уничтожают монголо-татары.