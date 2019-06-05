Чем нам аукнется Фукусима

В 2011 году мир потрясла авария на АЭС «Фукусима-1». Крупнейшая после Чернобыля ядерная катастрофа в истории произошла в результате землетрясения магнитудой 9 баллов, спровоцировавшего цунами. Тогда гигантская волна обрушилась на атомную станцию, разрушив три из шести реакторов.

Радиоактивное загрязнение воздуха, почвы и океана привело к гибели 16 тысячи людей (еще три тысячи пропало без вести). Около 52 тысяч человек находятся в эвакуации до сих пор.

Спустя восемь лет последствия аварии так и не ликвидированы. Угроза чрезвычайной ситуации в регионе обостряется, что может привести к необратимым результатам для всей планеты.

Так, критической отметки достигла проблема зараженной воды, собранной в зоне катастрофы. В контейнерах рядом с АЭС хранятся миллионы литров воды, которая в случае повторного землетрясения может снова «убить» все живое.

По подсчетам экологов, Фукусима продолжает сбрасывать в океан около 300 тонн радиоактивной воды ежедневно.

При этом, по сообщениям СМИ, в 2017 году еще один из реакторов дал течь. Даже неспециалистам становится понятно: ректоры превращают воды Тихого океана в радиоактивный раствор, постепенно вливающийся в Мировой океан.

Кроме того, воду из Фукусимы собираются слить в океан. Несмотря на то, что ее планируют предварительно очистить, последствия для Тихого океана могут стать критическими.

«В океане находится более тысячи баков, заполненных водой, загрязнённых в результате аварии на станции Фукусима-1. Каждый день сквозь разрушенные реакторы для их охлаждения прокачивают триста тонн воды», — отмечают ученые.

Некоторые экологи уверены, что живые организмы в Тихом океане уже начали мутировать. Последствия сказались и на Западном побережье Северной Америки. В Канаде, например, стали кровоточить рыбы, а в американском штате Орегон морские звезды стали терять ноги, а затем полностью распадаться.

Независимые канадские эксперты зафиксировали рост уровня радиоактивного йода на 300% уже через 22 дня после аварии. Согласно их прогнозам, уровень радиации в Тихом океане с каждым днем будет расти.