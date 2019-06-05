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Деревня долгожителей на Сардинии: в чем секрет 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На Земле есть места, где люди почему-то живут намного дольше среднего. Один из таких очагов долгожительства — деревня в горном регионе Барбаджа на итальянском острове Сардиния. Если обычно в семьях появляется один столетний долгожитель на 2000 родственников, то на Сардинии — один на 120 родственников. Ученые, изучив этот феномен, пришли к выводу, что жить долго жителям Сардинии помогают несколько факторов.

Средиземноморская диета

Основу рациона в местных деревнях составляют овощи, бобы, цельнозерновой хлеб и фрукты, свинина. В еде здесь себя не ограничивают, но продукты все свежие. Долгожители пьют домашнее виноградное вино и употребляют много рыбы и оливкового масла.

Активный образ жизни

Жители Сардинии много ходят пешком, причем не по ровной местности, а по холмам, с постоянными спусками и подъемами. Среди долгожителей много пастухов и простых крестьян.

Семейные связи

Одиночество — то, что убивает стариков чаще всего. На Сардинии приняты большие семьи из многих поколений. Старики редко остаются одни, за ними смотрят женщины и дети младшего поколения, они включены в жизнь всей деревни. Доказано научно, что для нормального существования человеку нужно не меньше 4-5 постоянных дружеских или родственных связей. У стариков Сардинии они есть. На Сардинии люди действительно могут знать друг друга 100 лет.

Генетика

Горный район Сардинии до сих пор живет довольно изолировано, так что можно говорить об обособленной группе, чье долгая продолжительность жизни обусловлена генетически. Однако ученые считают, что генетика обеспечивает долгую жизнь только за 30%. А остальные 70% связаны с образом жизни.
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