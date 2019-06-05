Деревня долгожителей на Сардинии: в чем секрет

На Земле есть места, где люди почему-то живут намного дольше среднего. Один из таких очагов долгожительства — деревня в горном регионе Барбаджа на итальянском острове Сардиния. Если обычно в семьях появляется один столетний долгожитель на 2000 родственников, то на Сардинии — один на 120 родственников. Ученые, изучив этот феномен, пришли к выводу, что жить долго жителям Сардинии помогают несколько факторов.

Средиземноморская диета

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sardinia_by_local 11 Апр 2015 в 4:53 PDT Основу рациона в местных деревнях составляют овощи, бобы, цельнозерновой хлеб и фрукты, свинина. В еде здесь себя не ограничивают, но продукты все свежие. Долгожители пьют домашнее виноградное вино и употребляют много рыбы и оливкового масла.

Активный образ жизни

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sardinia_by_local 16 Июн 2016 в 8:36 PDT Жители Сардинии много ходят пешком, причем не по ровной местности, а по холмам, с постоянными спусками и подъемами. Среди долгожителей много пастухов и простых крестьян.

Семейные связи

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ninared12 29 Сен 2018 в 2:06 PDT Одиночество — то, что убивает стариков чаще всего. На Сардинии приняты большие семьи из многих поколений. Старики редко остаются одни, за ними смотрят женщины и дети младшего поколения, они включены в жизнь всей деревни. Доказано научно, что для нормального существования человеку нужно не меньше 4-5 постоянных дружеских или родственных связей. У стариков Сардинии они есть. На Сардинии люди действительно могут знать друг друга 100 лет.

Генетика