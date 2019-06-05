Названы самые грязные регионы России

Специалисты определили российские регионы, которые можно считать самыми грязными и самыми чистыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения общественной организации "Зеленый патруль".

Возглавляет рейтинг самых грязных регионов Красноярский край, за ним следуют Челябинская и Нижегородская области, а замыкают список Оренбургская, Иркутская и Свердловская области. Эти регионы пока не начали проводить мусорные реформы и не справляются с переработкой отходов.

Также исследователи назвали и самые чистые места в России. На первом месте Тамбовская область, за ней — Алтайский край и Республика Алтай, замыкает четверку Белгородская область.