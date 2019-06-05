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Названы самые грязные регионы России 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты определили российские регионы, которые можно считать самыми грязными и самыми чистыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения общественной организации "Зеленый патруль".
Возглавляет рейтинг самых грязных регионов Красноярский край, за ним следуют Челябинская и Нижегородская области, а замыкают список Оренбургская, Иркутская и Свердловская области. Эти регионы пока не начали проводить мусорные реформы и не справляются с переработкой отходов.
Также исследователи назвали и самые чистые места в России. На первом месте Тамбовская область, за ней — Алтайский край и Республика Алтай, замыкает четверку Белгородская область.
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