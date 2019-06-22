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Куда пропал Бермудский треугольник 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Бермудский треугольник — место в Атлантическом океане, где якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.
wikipedia.org
Впервые об исчезновениях в этом районе упомянул корреспондент Associated Press Эвард Ван Винкл Джонс в 1950 году, а "бермудским треугольником" это место назвал Винсент Гаддис в 1964 году. Он опубликовал статью "Смертельный Бермудский треугольник" о таинственном исчезновении звена 19 торпедоносцев-бомбардировщиков. В конце 60-х и начале 70-х годов XX века об аномалиях в Бермудском треугольнике стали говорить все чаще. В 1974 году писатель и лингвист Чарльз Берлиц опубликовал книгу "Бермудский треугольник", в которой подробно описал исчезновения в этом районе. Таким образом Берлиц популяризировал теорию о том, что в Бермудском треугольнике происходило нечто необъяснимое. Еще в 90-х годах историями об исчезновениях пугали детей и взрослых. Однако сегодня новости о том, судно исчезло с радаров, как только вошло в Бермудский треугольник, больше не появляются. Почему? Дело в том, что в современном мире очень сложно спекулировать на этой теме, потому что в интернете очень просто найти и сравнить статистику исчезновения самолетов и кораблей в разных местах планеты.
Как выяснилось, исчезновения в Бермудском треугольнике происходят не чаще, чем в других районах Мирового океана, и объясняются естественными причинами. Этого же мнения придерживается Береговая охрана США и страховой рынок Lloyd’s.
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Места , Associated Press
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