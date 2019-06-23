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На Марсе нашли признаки жизни 

Ferra.ru 58 минут назад
Фото: Ferra.ru
Марсоход Curiosity, работающий на поверхности Марса уже почти семь лет, зафиксировал в атмосфере планеты высокое содержание метана. Это может быть свидетельством наличия живых организмов.
Об открытии пишет газета The New York Times. Согласно информации журналистов, исследователи получили от марсохода любопытные данные 19 июня. На 24 июня учёные назначили дополнительный сбор образцов. Пока официально об открытии они не объявляют.
Метан — газ, который может образовываться как в результате жизнедеятельности некоторых микроорганизмов, так и в результате геотермальных реакций. То, что он присутствует на Марсе — не новая информация. Тот же самый Curiosity ранее уже обнаруживал в атмосфере планеты всплеск содержания метана. Однако в этот раз, судя по всему, концентрация газа оказалась самой высокой за всё время наблюдений.
Есть два возможных объяснения: либо метан на Марсе вырабатывают микроорганизмы, либо он просачивается на поверхность через трещины в породе. В любом случае, нам стоит подождать официального объявления учёных, прежде чем делать выводы.
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Комментарии8
Места , New York Times
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