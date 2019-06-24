Российские города, из которых лучше немедленно переехать

Москва, Петербург, Казань, Сочи… в России много прекрасных городов. Но есть и те, в которых жить просто опасно, и именно из них нужно немедленно переезжать.

Норильск

Город на полуострове Таймыр, построенный заключенными ГУЛАГа, едва ли отличается от того, что показан в картине "Комбинат "Надежда". Норильчане живут не только в жестоком субарктическом климате, но и в чудовищных экологических условиях. Норильск известен своими заводами, рудниками и горно-металлургическим комбинатом, за счет которых город стал одним из самых загрязненных городов мира и самым грязным городом России. Воздух пропитан вредными веществами, а жители Норильска регулярно жалуются на затрудненное дыхание. Несмотря на это, люди со всей России по-прежнему стекаются сюда на заработки. Хотя хорошо заработать здесь вряд ли удастся, ведь цены в Норильске в несколько раз выше, чем, к примеру, в средней полосе России.

Магнитогорск

Чтобы понять, чем славится Магнитогорск, достаточно взглянуть на его флаг — одинокий черный треугольник обозначает черную металлургию. Помимо того, что в Магнитогорске так же, как в Норильске, максимально загрязненная атмосфера, это очень криминальный город — тут совершается более 9000 преступлений в год при населении в 410 тысяч человек. Магнитогорск находится на 28 месте по количеству абортов, здесь весьма низкий показатель рождаемости, однако прирост населения все равно неизменно наблюдается. Покидать столицу черной металлургии горожане не спешат, но признаются, что те, кто называют Челябинск "суровым городом" наверняка никогда не были в Магнитогорске.

Чита

Несмотря на изобилие природных ресурсов, по мнению горожан "Читаго" (так его называли в криминальной хронике 90-х) не живет, а выживает. Зимой читинцы страдают от ядовитых химикатов, летом от огромного содержания пыли в воздухе, которое вызвано тем, что Чита находится в котловине у подножия сопок. Резко-континентальный климат тоже не радует горожан. Однако все это мелочи по сравнению с тем, что город давно и прочно ассоциируется у россиян с криминалом. И неслучайно — на 1000 человек здесь приходится 39 преступлений, и это практически самый высокий показатель в стране. Более того, Чита — первый город в России по количеству полученных взяток, и второй по числу изнасилований. В общем, приятного маловато.