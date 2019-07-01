Что стало с государствами, которые появились после распада Золотой Орды

Размеры Золотой Орды поражали воображение иностранцев. На Ближнем Востоке считали, что с востока на запад через Орду нужно ехать восемь месяцев, а с севера на юг — пять месяцев. На западе Улус Джучи включал в себя Молдавию и Крым, на юге доходил до Хорезма, а на севере Орде подчинялись северо-восточные княжества Руси. У Орды было два «крыла» — правое располагалось западнее Волги; его столицей был город Сарай-бату, а левое протиралось на юго-восток, и столицей его был город Сыгнак, стоящий на реке Сыр-Дарья.

Распад этого громадного государства начался со второй половины XIV века, процесс усугубило нашествие Тамерлана и разорение городов. Последний хан Золотой орды — Кичи Мухаммед погиб в 1459 году, после чего Русь вздохнула с облегчением. Но кто пришел на смену Золотой Орде, какие народы жили на её огромных территориях? Кто ими правил?

Большая Орда

Официальная наука преемником Золотой орды считает Большую Орду, которая имела ту же столицу — Сарай-бату, однако по сути была лишь жалким остатком Золотой Орды, сжавшимся до величины удельного княжества. После гибели Кичи-Мухаммеда Большую Орду возглавил его ярый противник хан Ахмат, который в 1480 году предпринял отчаянную попытку вернуть Орде былое величие и заставить государя всея Руси Ивана III платить ему дань, однако попытка провалилась. Спустя год хан погиб во время нападения на его ставку вражеской конницы, среди которой были воины еще одного преемника Золотой Орды — Сибирского ханства.

Сибирское ханство

Это тюркское государство возникло около 1568 года в Западной Сибири и просуществовало 130 лет, пока не покорилось русским. Оно протиралось от пермских земель до устья Оби на севере, граничило на востоке с Пегой Ордой (племенами селькупов и кетов), а на юге соседствовало с ногайцами и телеутами.

Государственное устройство многонационального ханства носило полувоенный характер. Хана выбирала верхушка знати — мурзы, беки и тарханы. Беки сами управляли своими землями, но были обязаны участвовать в войнах, выделяя хану воинов и коней. Нетюркское население: остяки, самоеды и манси, находилось в полном подчинении.

Самым известным из Сибирских ханов стал хан Кучум, который подчинил себе не только хантов и манси, но даже барабинские степи и некоторые башкирские племена, заставив всех платить ясак.

Гордостью ханства была армия, насчитывавшая 10 000 воинов, имевшая собственную артиллерию. Если учесть, что в те времена армия обычно составляла одну пятую часть всего населения, можно предположить, что население ханства было невелико — около 50–60 000 человек.

Казанское ханство

Еще одним преемником Орды стало Казанское царство, основателем которого считают хана Улу-Мухаммеда — противника золотоордынского хана Кичи-Мухаммеда. После столкновения с Кичи он откочевал за Волгу, изгнал местного хана, и захватив Казань, построил рядом новую столицу.

Расцвет ханства пришелся на вторую половину XV века — оно достигло размеров в 700 000 кв. километров, а на его территории жили татары, вотяки, чуваши, черемисы, башкиры, мещеры и мордва.

В 1552 году ханство было покорено Иваном Грозным и присоединено к Русскому царству.

Казахское ханство

Четвертым преемником Золотой Орды стало Казахское ханство, образовавшееся на землях Орды и (частично) Узбекского ханства. Оно пережило бурную историю падений и возрождений, гражданскую войну, распад на отдельные Жузы и новое объединение в ханство и просуществовало до середины XIX века, пока не вошло в состав Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.

Считается, что наивысшего расцвета ханство достигло при хане Касыме, ведя дипломатические отношения с Россией и с Крымом, однако основные интересы ханства были направлены на соседние среднеазиатские государства.

Астраханское ханство

Это ханство оказалось самым маленьким осколком Золотой Орды и находилось в устье Волги; его жителями стали татары и ногаи.

Ханство прекратило свое существование 29 июня1554 года, когда его армия была разбита русским войском, которое возглавлял князь Пронский, посланный утвердить владычество Русского царства на всем течении Волги. Впрочем, оно и до этого не играло большой роли, оставаясь буфером между Крымским ханством и Ногайской Ордой — самым могущественным преемником улуса Джучи.

Ногайская Орда

Ногайская орда оказалось не только самым большим государством, оставшимся после Орды, но и доставила русским немало неприятностей. Как пишет историк Вадим Винцерович Трепавлов в книге «Орда самовольная», возглавили её мангыты-мусульмане — выходцы из Монголии. У истоков Орды стоял хан Едигей, разгромивший литовского господаря Витовта и заставивший Василия I возобновить выплату татарам дани. Население орды доходило до 1 000 000 человек, а армия насчитывала до 200 000 воинов.

К XVII веку орда распалась на несколько небольших ханств, а ногаи расселились по Северному Кавказу и Причерноморью, а некоторые примкнули к Крымскому ханству и даже к Османской империи.

Крымское ханство

Это ханство просуществовало дольше остальных и вошло в состав России только в 1783 году. Произошло это благодаря покровительству Османской империи. Долгое время именно через Крымское ханство шла бойкая торговля славянскими рабами, которых продавали на восток. Несмотря на небольшую территорию, к концу существования государства на его территории проживало около 3 000 000 человек.

Касимовское ханство

Историки не пришли к единому мнению относительно Касимовского ханства: одни считают его «осколком» Орды, другие думают, что это было удельное княжество, которое русские цари давали татарским князьям, приходившим на русскую службу. Основателем ханства считают Улуг-Мухаммеда Касима; центр ханства находился в городе Касимов, а на его территории жили касимовские татары, мордва и татары-мишари.

Мусульманское государство возглавлял хан с карачаями (помощниками), а знатью были беки или мурзы. Население состояло из торговцев, ремесленников и крестьян. Даже в XVI веке в Касимове работал рынок рабов, на котором продавали людей разных национальностей.