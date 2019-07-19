Ученые из Аргентины вырастят в Антарктиде зелень

Аргентинские ученые будут выращивать на антарктической станции салаты и травы. Такой проект инициировали исследователи Национального агротехнологического института (INTA) и Национального университета Патагонии.

Для этого на круглогодичной аргентинской станции Марамбио в Антарктиде установят шестиметровый морской контейнер. В нем установят специальную систему сбора данных и мониторинга.

«На данный момент мы будем выращивать рукколу, салат, петрушку, базилик и мангольд. Кроме того, мы рассматриваем возможность включения в исследование некоторых ароматических веществ, таких как кориандр», — отметил Хорхе Бирги, специалист по выращиванию продуктов на гидропонике INTA.

По мнению специалистов, свежая зелень разнообразит рацион военных и ученых, которые работают на базе.