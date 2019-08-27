В России нашли останки древнего носорога

Фрагменты скелета и черепа древнего шерстистого носорога найдены в России. Найденным останкам около 10 тысяч лет.

Находку осуществили аспиранты Среднерусского института управления, который является филиалом РАНХиГС недалеко от города Орел.

Отмечается, что это млекопитающее существовало в последние периоды оледенения планеты и вымерло еще 8-12 тысяч лет назад. Волосатого носорога относят к периоду мамонтовой фауны. Исчез он, по мнению ученых, по причине изменения климата.

Древний носорог отличается от современного строением скелета, черепа и наличием густой шерсти.

Останки древнего носорога аспиранты отдали в местный краеведческий музей, в котором отметили, что такие удачные находки крайне редко случаются у ученых.