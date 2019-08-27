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В России нашли останки древнего носорога 

Рамблер 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
Фрагменты скелета и черепа древнего шерстистого носорога найдены в России. Найденным останкам около 10 тысяч лет.
Находку осуществили аспиранты Среднерусского института управления, который является филиалом РАНХиГС недалеко от города Орел.
Отмечается, что это млекопитающее существовало в последние периоды оледенения планеты и вымерло еще 8-12 тысяч лет назад. Волосатого носорога относят к периоду мамонтовой фауны. Исчез он, по мнению ученых, по причине изменения климата.
Древний носорог отличается от современного строением скелета, черепа и наличием густой шерсти.
Останки древнего носорога аспиранты отдали в местный краеведческий музей, в котором отметили, что такие удачные находки крайне редко случаются у ученых.
Места , РАНХиГС
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