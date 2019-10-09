Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет

«Мулен Руж»: знаменитому кабаре исполнилось 130 лет (ФОТО)

Его открытие в 1889 году было приурочено к началу Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни.

Танцовщицы в кабаре выступали под псевдонимами, а репертуар отличался непривычной для публики откровенностью. В 1915 году в «Мулен Руж» случился пожар, но в 1921 году его открыли снова. В репертуаре кабаре появились оперетты, ревю и кинопоказы.

EPA

EPA

Сейчас попасть в труппу «Мулен Руж» очень сложно, как и сложно в ней остаться, ведь даже несколько лишних килограммов грозит танцовщицам увольнением.