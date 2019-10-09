Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет

Его открытие в 1889 году было приурочено к началу Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни.
Танцовщицы в кабаре выступали под псевдонимами, а репертуар отличался непривычной для публики откровенностью. В 1915 году в «Мулен Руж» случился пожар, но в 1921 году его открыли снова. В репертуаре кабаре появились оперетты, ревю и кинопоказы.
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На время войны деятельность кабаре была приостановлена. Зато в послевоенные годы заведение окончательно расцвело. В нем выступали Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Ив Монтан, Лайза Миннелли и Михаил Барышников.
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Сейчас попасть в труппу «Мулен Руж» очень сложно, как и сложно в ней остаться, ведь даже несколько лишних килограммов грозит танцовщицам увольнением.
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