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Показан первый переделанный из-за коронавируса «Макдоналдс» 

Lenta.ru 19 часов назад
Показан переделанный из-за COVID-19 «Макдоналдс»
Фото: Youtube
Ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс» в нидерландском городе Арнем был полностью переоборудован для работы после завершения карантина. Это первое заведение сети, переделанное из-за эпидемии коронавируса. Запись опубликована в Youtube-канале ANP Mediaproducties.
Перед входом в зал нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. На входе посетителей встречает сотрудник в перчатках, но без маски. Между работниками и гостями на кассе размещен защитный экран.
Посетители могут выбрать блюда через терминал, после чего им присваивают специальный номер, который позволяет занять один из столиков. Когда заказ будет готов, сотрудник ресторана подвезет его на специальной тележке. Клиенты должны будут забрать еду собственными руками.
В середине марта «Макдоналдс» начала принимать меры безопасности из-за распространения коронавируса. Например, в американских заведениях посетителей перестали обслуживать в обеденных залах. Клиенты стали забирать еду с собой или через сервис доставки.
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