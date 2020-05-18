Скрижали Джорджии, которые волнуют американцев

Этот загадочный монумент установлен в 1980 году, но уже успел обрасти самыми невероятными предположениями о своем истинном предназначении. Подробности — в статье «Рамблера».

Возведением монумента занималась фирма Elberton Granite Finishing из города Элбертон. Шесть гранитных плит высотой около 6 метров и весом 119 тонн покрывают надписи на четырех древних языках и восьми современных (в том числе и на русском).

Заказ сделал мужчина, который представился как Роберт Крисчен, то есть Роберт-христианин. Он не стал скрывать, что это псевдоним и он представляет некую заинтересованную группу американцев. Руководитель фирмы Джо Фендли решил, что перед ним безумец. поэтому в несколько раз поднял обычную цену таких работ и потребовал полгода для создание скрижалей. Но Крисчен согласился. Он оплатил депозит в десять тысяч долларов в банке Granite City Bank. Руководитель банка Уайатт Мартин подписал расписку о неразглашении настоящего имени Крисчена. Несмотря на щедрые предложения журналистов, он не раскрыл его, а в 2012 году уничтожил все бумаги, которые касались проекта скрижалей. Роберт Крисчен представил деревянную модель скрижалей и подробную инструкцию.

Для возведения монумента выбрали холм на пастбищах фермы Double 7. Крисчен купил участок в 2 гектара у Уэйна Маллинекса за пять тысяч долларов. Кстати, Маллинекс и его дети имеют пожизненное право пасти скот на этой земле. Потом Крисчен уехал и общался с фирмой только через Мартина, оставшиеся платежи были сделаны из разных городов США.

Открытие гранитных Скрижалей произошло в день весеннего равноденствия, 22 марта 1980 года. Десять заповедей на 8 языках выгравированы в следующем порядке, если отсчитывать с северной стороны: английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский текст. Они гласят следующее:

Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд международные проблемы. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью. Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место!

На санскрите, древнегреческом, древнеегипетском и аккадском языках сделана надпись на каждой из сторон верхней плиты.

В переводе она означает следующее: «Да послужат сии скрижали заветом Веку Разума».

Кроме того, четыре гранитные плиты расположены в соответствии с годичным солнечным циклом. В центральной плите есть отверстие, с помощью которого в любое время года можно увидеть Полярную звезду. Также есть прорезь, которая указывает на положение солнца в периоды солнцестояний и равноденствий.

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Конечно, столь странное сооружение, возведенное в атмосфере тайны, сразу породило множество догадок. Сначала решили, что Фендли и Мартин придумали его сами, а никакого Крисчена вовсе не было. Но оба прошли проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя. По словам Мартина, Крисчен уверял, будто время возведения монумента является критически важным. Также Крисчен объяснял, что демографический взрыв станет причиной невиданного экономического и политического кризиса.

Некоторые пункты заповедей Скрижалей Джорджии смутили исследователей и простых американцев. Например, в контроле за рождаемостью увидели нацистский след.

Жители Элбертона уверены, что монумент используется для обрядов сатанистов. Об этом заявил и местный священник во время открытия памятника.

По его мнению, Скрижали Джорджии являются современным Стоунхенджем и предназначены для языческих ритуалов и человеческих жертвоприношений.

Этой же версии придерживается конспиролог Марк Дайс, который потребовал уничтожить Скрижали Джорджии. Он уверен, что Крисчен представлял интересы элиты, которая искусственно сократит количество людей на земле, чтобы сохранить ресурсы планеты для себя. Впрочем, он не поддержал акт вандализма в 2008 году, когда монумент разрисовали надписями в духе « Иисус победит тебя, сатанист» и облили полиуретаном.

Другой конспиролог, Джей Уайднер, считал, что возведение Скрижалей Джорджии связано с орденом розенкрейцеров — на это будто бы намекал псевдоним Крисчена, ведь основателем ордена считается Христиан Розенкрейц. Якобы Скрижали должны были уцелеть после конца света в 2012 году.

Некоторые специалисты уверены, что монумент отмечает место будущей высадки инопланетян, другие подозревают козни тайного мирового правительства.