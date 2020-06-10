Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Григорий Лепс, Гарик Сукачев и другие: в парке «Яхрома» пройдет автофестиваль Drive Live 

Партнерский материал 1 час назад
В парке «Яхрома» пройдет автофестиваль Drive Live
Фото: Пресс-служба
Самый безопасный фестиваль этого лета откроется 4-5 июля и продолжится в течение нескольких уикендов после. Грандиозный музыкальный автомарафон откроют своими сольными концертами Гарик Сукачев и Григорий Лепс.
Всем очевидно, что фестивали и оупен-эйры в привычном их виде этим летом невозможны, а онлайн-концерты не позволяют прочувствовать атмосферу полноценного выступления, да и порядком поднадоели. Поэтому компания SHOWRMA представляет автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей невозможно испортить непогодой, что позволит получить максимальное наслаждение от выступления любимых артистов вживую. Это лучшее и единственное решение для любителей настоящей концертной энергетики, изголодавшихся за 3 месяца самоизоляции.
4 и 5 июля на огромном автомобильном полигоне парка «Яхрома» будет построена настоящая фестивальная сцена с экранами, которые обеспечат всем гостям комфортный просмотр концертов из любой точки площадки Drive Live. Раньше такая форма досуга, на 100% обеспечивающая эпидемиологическую безопасность, использовалась только для drive-in кинотеатров. Как и на любом привычном фестивале для удобства гостей будет организован фудкорт и другие активностями. Звук со сцены можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. Фестиваль Drive Live — уникальное и эксклюзивное событие, рассчитанное всего на 500 автомобилей!
4 июля фестиваль Drive Live откроется выступлением Гарика Сукачев, а 5 июля эстафету перехватит Григорий Лепс. Артисты представят специально для гостей фестиваля новые эксклюзивные программы.
Посетители фестиваля смогут воспользоваться мобильным приложением, при помощи которого можно будет заказать еду и напитки прямо к своему автомобилю, занять виртуальную онлайн-очередь в санитарную зону, а также воспользоваться различными дополнительными функциями.
Фестиваль Drive LiveПарк «Яхрома»Начало в 20:00
Билеты.
Видео дня. Странности, которые нашли советские зонды на Венере
Комментарии
Места , Григорий Лепс , Гарик Сукачев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Сталин не казнил генерала-«предателя»
Почему Сталин не казнил генерала-«предателя»
Что будет с человеком, если его проглотит кит
Что будет с человеком, если его проглотит кит
Как душманы пытали пленных советских солдат
Как душманы пытали пленных советских солдат
Как американцы убили 30 красноармейцев в 1944 году
Как американцы убили 30 красноармейцев в 1944 году
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
04:15
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
Места
Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии
11:01
Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии
Места Истории
Танцовщица на пилоне с грохотом рухнула на стол
00:32
Танцовщица на пилоне с грохотом рухнула на стол
Люди
Самые известные фаворитки российских императоров
12:58
Самые известные фаворитки российских императоров
Люди Истории
Призрачные фигуры, снятые камерами наблюдения
10:02
Призрачные фигуры, снятые камерами наблюдения
Безумный мир
На Филиппинах увидели странный радужный объект
00:21
На Филиппинах увидели странный радужный объект
Безумный мир
На видео попал кот, который ненавидит обнимашки
00:38
На видео попал кот, который ненавидит обнимашки
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение