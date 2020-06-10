В парке «Яхрома» пройдет автофестиваль Drive Live

Григорий Лепс. Самый безопасный фестиваль этого лета откроется 4-5 июля и продолжится в течение нескольких уикендов после. Грандиозный музыкальный автомарафон откроют своими сольными концертами Гарик Сукачев

Всем очевидно, что фестивали и оупен-эйры в привычном их виде этим летом невозможны, а онлайн-концерты не позволяют прочувствовать атмосферу полноценного выступления, да и порядком поднадоели. Поэтому компания SHOWRMA представляет автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей невозможно испортить непогодой, что позволит получить максимальное наслаждение от выступления любимых артистов вживую. Это лучшее и единственное решение для любителей настоящей концертной энергетики, изголодавшихся за 3 месяца самоизоляции.

4 и 5 июля на огромном автомобильном полигоне парка «Яхрома» будет построена настоящая фестивальная сцена с экранами, которые обеспечат всем гостям комфортный просмотр концертов из любой точки площадки Drive Live. Раньше такая форма досуга, на 100% обеспечивающая эпидемиологическую безопасность, использовалась только для drive-in кинотеатров. Как и на любом привычном фестивале для удобства гостей будет организован фудкорт и другие активностями. Звук со сцены можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. Фестиваль Drive Live — уникальное и эксклюзивное событие, рассчитанное всего на 500 автомобилей!

4 июля фестиваль Drive Live откроется выступлением Гарика Сукачев, а 5 июля эстафету перехватит Григорий Лепс. Артисты представят специально для гостей фестиваля новые эксклюзивные программы.

Посетители фестиваля смогут воспользоваться мобильным приложением, при помощи которого можно будет заказать еду и напитки прямо к своему автомобилю, занять виртуальную онлайн-очередь в санитарную зону, а также воспользоваться различными дополнительными функциями.

Фестиваль Drive LiveПарк «Яхрома»Начало в 20:00