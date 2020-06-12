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Добро пожаловать в ад: как выглядит самое жаркое рабочее место в мире 

BigPikcha.ru 1 час назад
Как выглядит самое жаркое рабочее место в мире
Фото: BigPikcha.ru
Рабочим соляных шахт в Эфиопии не позавидуешь: они вынуждены трудиться при 50 градусах Цельсия за среднюю плату в 6,5 долларов в день. Это самое жаркое рабочее место на земле.
Соляные шахты находятся в Афарской котловине и простираются на 155 тысяч квадратных километров. В самой нижней точке они более чем на 90 метров ниже уровня моря. Профессиональный тревел-фотограф и видеограф Джоэл Сантос отправился в это поистине горячее место, чтобы запечатлеть суровую красоту этого уголка планеты.
«Я почувствовал необходимость рассказать историю соляных шахтеров. Они работают в самом жарком месте на земле и зарабатывают не более 100-200 евро в месяц. Жизнь местных тяжела. Наверное, одна из самых тяжелых на свете», — говорит фотограф.
Впадина Данакиль, особенно территория вокруг озера Афдера, — это место, где добывается почти вся соль в Эфиопии. Каждый день около двух тысяч одногорбых верблюдов и тысячи ослов проходят здесь, перевозя соляные плиты в Берхале в 80 километрах отсюда.
Joel Santos/ Barcroft Images
Шахтеры часто трудятся при температурах не ниже 50 градусов по Цельсию и начинают работу рано утром, чтобы избежать пика жары, когда солнце в зените.
«Воздух такой сухой, что в пустыне ничем определенным не пахнет. Тем не менее возле некоторых затопленных участков можно почувствовать солоноватый аромат, если наклониться поближе к земле», — рассказывает фотограф.
«Большинство людей не знает, что в Эфиопии есть такая впадина. У суровости есть своя уникальная красота, и удивительно, как фотографии с воздуха раскрывают ее с доселе неизведанной стороны, придавая еще больший масштаб тому, с чем шахтеры сталкиваются ежедневно», — говорит Сантос.
Ежегодно здесь добывается около 1,3 миллиона тонн соли. Здесь работает 750 официально зарегистрированных добытчиков соли.
Суровые пейзажи включают действующие вулканы, дурно пахнущие сероводородные горячие источники, черные ручьи лавы и усыпанные соляными кристаллами водоемы.
Когда-то соляные блоки использовались в этой местности как валюта, однако теперь им на смену пришли деньги, как и во всем остальном мире. Местное афарское население имеет строгую монополию на впадину Данакиль и ревностно охраняет соль. Каждый торговец, прежде чем проехать, должен остановиться у хижины сборщика соляной пошлины и заплатить за каждого верблюда, осла и мула в своем караване.
«Пока я снимал, я многое понял. Особенно когда имел удовольствие познакомиться с особенными людьми, живущими в таких экстремальных условиях. Я получил возможность вырасти как личность и по-другому посмотреть на вещи», — говорит фотограф.
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