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3 необычных советских дома, где до сих пор живут люди 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Необычные дома СССР, где до сих пор живут люди
Фото: Михаил Колобаев/stroi.mos.ru
Советский период в архитектуре можно назвать одним из самых интересных. Множество экспериментальных построек и свободная реализация смелых идей творческой элиты подарили нам дома, на которые любопытно посмотреть и сейчас. А самое удивительное, что во многих постройках, которые уже стали памятниками архитектуры, до сих пор живут люди. «Рамблер» изучил некоторые из них.

«Ажурный дом»

Бутко Елена/CC BY-SA 4.0
Над «ажурным домом» работали сразу два архитектора Андрей Буров и Борис Блохин. Название придумали люди, причиной для этого послужили витиеватые решётки, которые украшают кухонные лоджии. Их придумали для того, чтобы уркасить фасад дома и скрыть хлам, который обычно хранится на балконе. Изначально дом строился для идеального советского человека — квартиры начинаются со 2-го этажа, кухни мизерные, все необходимые помещения находятся внизу, они общественные. Но война помешала: дом должен был стать серийным, а в итоге он один единственный.

«Дом авиаторов»

@foto_render
В народе этот дом называют «домом на ножках», из-за железобетонных подъемов, над которыми возвышается постройка. Это далеко не первый такой дом, но примечателен он тем, что архитектор А. Д. Меерсон поднял здание гораздо выше других, а именно на 4 этажа. Помимо ножек дом украшает «брутальная чешуя». Меерсон взял несколько серийных панелек и совместил их внахлест, декоративное решение украсило эти стыки. Так из обычного дома получилось произведение искусства. Свое название «Дом авиаторов» получил из-за того, что квартиры в нем получали работники авиационного завода «Знамя труда».

«Круглый дом»

За круглый дом отвечал архитектор Евгений Стамо. Когда видишь его впервые, отсутствие разрывов в огромном кольце впечатляет. Построить такое здание помогла погрешность в 6 градусов при монтаже стандартных панелек. Именно благодаря этой погрешности удалось заключить типовую девятиэтажку в кольцо диаметром 155 метров. Дом строился специально к Олимпиаде-80, изначальная задумка подразумевала строительство пяти таких домов, но в итоге в Москве построены всего 2 таких сооружения.
Несмотря на то, что каждый из этих домов поражает своей необычностью и красотой, в быту они не такие уж и удобные, на это жалуются местные жители. Но способность архитекторов сделать из обычных построек произведение искусства поражает до сих пор.
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Комментарии 1
Места , Борис Блохин , Андрей Буров
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