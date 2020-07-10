Самые загрязненные радиацией места России

Взрыв Чернобыльской атомной электростанции стал крупнейшей катастрофой за всю историю атомной энергетики. Воздействие радиации на человека называют облучением, которое может вызывать лучевую болезнь. От степени воздействия отличается тяжесть последствий: доживет ли зараженный до старости или «сгорит» через несколько дней.

Известно, что даже маленький уровень радиации может провоцировать развитие онкологических заболеваний. «Рамблер» нашел 2 места с повышенным радиационным фоном в России.

Пострадавший Брянск

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Брянскую область специалисты признали наиболее пострадавшим от Чернобыльской катастрофы регионом России. По сообщению работников Брянского государственного университета, последние исследования показывают, что радиационный фон окружающей среды не достиг критических значений, хоть и был завышен.

У жителей районов наиболее крупного радиоактивного загрязнения (Гордеевский, Злынковский, Климовский, Красногорский и другие) чаще наблюдается возникновение злокачественных новообразований.

Река в Челябинске

В далеком 1957 году на заводе «Маяк» в Челябинске-40 (сейчас переименован в Озёрск) взорвались ядерные отходы. Радиационное облако накрыло 1000 кв. км на территории Челябинской и Свердловской областей. Спустя 63 года после катастрофы отчистилось все, кроме воды.

На сегодняшний день радиационный фон в Озёрске не отличается от природного. А вот на речке все равно находиться опасно, фон даже на мосту превышает норму в 35 раз, а дозиметр показывает устрашающие 435 микрорентген.