Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ядовитые города: где в России спрятана радиация 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Самые загрязненные радиацией места России
Фото: depositphotos
Взрыв Чернобыльской атомной электростанции стал крупнейшей катастрофой за всю историю атомной энергетики. Воздействие радиации на человека называют облучением, которое может вызывать лучевую болезнь. От степени воздействия отличается тяжесть последствий: доживет ли зараженный до старости или «сгорит» через несколько дней.
Известно, что даже маленький уровень радиации может провоцировать развитие онкологических заболеваний. «Рамблер» нашел 2 места с повышенным радиационным фоном в России.

Пострадавший Брянск

depositphotos
Брянскую область специалисты признали наиболее пострадавшим от Чернобыльской катастрофы регионом России. По сообщению работников Брянского государственного университета, последние исследования показывают, что радиационный фон окружающей среды не достиг критических значений, хоть и был завышен.
У жителей районов наиболее крупного радиоактивного загрязнения (Гордеевский, Злынковский, Климовский, Красногорский и другие) чаще наблюдается возникновение злокачественных новообразований.

Река в Челябинске

В далеком 1957 году на заводе «Маяк» в Челябинске-40 (сейчас переименован в Озёрск) взорвались ядерные отходы. Радиационное облако накрыло 1000 кв. км на территории Челябинской и Свердловской областей. Спустя 63 года после катастрофы отчистилось все, кроме воды.
На сегодняшний день радиационный фон в Озёрске не отличается от природного. А вот на речке все равно находиться опасно, фон даже на мосту превышает норму в 35 раз, а дозиметр показывает устрашающие 435 микрорентген.
Видео дня. Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Комментарии 1
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагические истории любви знаменитостей
Трагические истории любви знаменитостей
Музеи поборолись за лучшие ягодицы экспоната
Музеи поборолись за лучшие ягодицы экспоната
Какие телохранители были у советских «вождей»
Какие телохранители были у советских «вождей»
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
04:36
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
Безумный мир
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
00:25
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
Безумный мир
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
05:10
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
Безумный мир Люди
Белки залезли по отвесной стене на 10-й этаж
00:34
Белки залезли по отвесной стене на 10-й этаж
Безумный мир
Ненавидящая воду кошка запихнула в ванну хозяйку
00:31
Ненавидящая воду кошка запихнула в ванну хозяйку
Безумный мир
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
15:25
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Истории
Игривый примат залез к туристке в декольте
00:31
Игривый примат залез к туристке в декольте
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение