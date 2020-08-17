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Фотографу удалось заснять жуткую «медузу» во время шторма 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Фотографу удалось заснять жуткую «медузу»
Фото: Stephen Hummel
Молнии, похожие на щупальца, называют спрайтами. Это явление удалось запечатлеть Стивену Хаммелу. Как сообщает Европейское космическое агенство, это сверхбыстрые электрические разряды, которые с треском проходят через верхние слои атмосферы (на высоте от 60 до 80 километров), и движутся в космос.
Это явление длится всего десятые доли секунды. К тому же, его довольно трудно увидеть с земли, так как спрайты обычно скрыты грозовыми облаками. Однако Стивену Хаммелу это удалось.
Спрайты, которые сфотографировал Стивен, были, по его мнению, около 45 километров в длину и столько же в высоту. Некоторые из них были видны на расстоянии более 500 километров.
Как известно, они возникают из-за того, что молния, ударяя в Землю, выделяет положительную электрическую энергию, которую необходимо уравновесить равной и противоположно заряженной энергией в другом месте неба.
А когда спрайты вспыхивают, они становятся красными из-за азота. Газ возбуждается электрическим разрядом и излучает красное свечение.
Ранее «Рамблер» писал, что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера.
Видео дня. Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
Комментарии 2
Места , Европейское космическое агентство
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