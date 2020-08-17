Фотографу удалось заснять жуткую «медузу»

Молнии, похожие на щупальца, называют спрайтами. Это явление удалось запечатлеть Стивену Хаммелу. Как сообщает Европейское космическое агенство , это сверхбыстрые электрические разряды, которые с треском проходят через верхние слои атмосферы (на высоте от 60 до 80 километров), и движутся в космос.

Это явление длится всего десятые доли секунды. К тому же, его довольно трудно увидеть с земли, так как спрайты обычно скрыты грозовыми облаками. Однако Стивену Хаммелу это удалось.

Спрайты, которые сфотографировал Стивен, были, по его мнению, около 45 километров в длину и столько же в высоту. Некоторые из них были видны на расстоянии более 500 километров.

Как известно, они возникают из-за того, что молния, ударяя в Землю, выделяет положительную электрическую энергию, которую необходимо уравновесить равной и противоположно заряженной энергией в другом месте неба.

А когда спрайты вспыхивают, они становятся красными из-за азота. Газ возбуждается электрическим разрядом и излучает красное свечение.