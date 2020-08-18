Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичей предупредили об опасности гигантских слизней 

Стелла Шмель 6 часов назад
Жителей столицы предупредили о том, что в городе расплодились гигантские оранжевые слизни. Они представляют опасность для человека, так как люди могут заразиться от них паразитами. Об этом сообщает агентство "Москва".
Чтобы избежать заражения, моллюсков не следует брать голыми руками, потому что в их слизи могут находиться паразиты и различные патогенные микроорганизмы.
Особую угрозу гигантские слизни представляют для садоводов, так как моллюски любят питаться сельскохозяйственной продукцией, особенно овощами и фруктами. Об этом сообщили в Мосприроде.
Вести борьбу с моллюсками с помощью химических средств запрещено законом, чтобы не навредить природе и животным. Популяция слизней должна сократиться естественным образом во время заморозков.
Ранее "Рамблер" писал, что рыбак выловил огромного карася и побил рекорд.
Места , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предательница, которая работала палачом у фашистов
Предательница, которая работала палачом у фашистов
Девушка рассказала, что удивляет итальянцев в русских
Девушка рассказала, что удивляет итальянцев в русских
На видео попал взлет исполинского самолета
На видео попал взлет исполинского самолета
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Бизон стянул штаны с зазевавшейся туристки
00:58
Бизон стянул штаны с зазевавшейся туристки
Безумный мир Люди
Почему внучка Эйнштейна побиралась и жила на милостыню
04:32
Почему внучка Эйнштейна побиралась и жила на милостыню
Люди Истории
Мамаша зубами вытащила малыша из воды
00:13
Мамаша зубами вытащила малыша из воды
Безумный мир
Как выжить в лесу, если вы заблудились
11:55
Как выжить в лесу, если вы заблудились
Люди
Какие тайны Венеры раскрыл советский аппарат
04:22
Какие тайны Венеры раскрыл советский аппарат
Безумный мир Истории
На видео сняли молнию среди ясного неба
00:36
На видео сняли молнию среди ясного неба
Безумный мир
Огнедышащий столб сняли на видео в Калифорнии
00:22
Огнедышащий столб сняли на видео в Калифорнии
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение