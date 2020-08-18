Жителей столицы предупредили о том, что в городе расплодились гигантские оранжевые слизни. Они представляют опасность для человека, так как люди могут заразиться от них паразитами. Об этом сообщает агентство "Москва".

Чтобы избежать заражения, моллюсков не следует брать голыми руками, потому что в их слизи могут находиться паразиты и различные патогенные микроорганизмы.

Особую угрозу гигантские слизни представляют для садоводов, так как моллюски любят питаться сельскохозяйственной продукцией, особенно овощами и фруктами. Об этом сообщили в Мосприроде.

Вести борьбу с моллюсками с помощью химических средств запрещено законом, чтобы не навредить природе и животным. Популяция слизней должна сократиться естественным образом во время заморозков.