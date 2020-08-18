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В Японии появились прозрачные туалеты 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
В Японии появились прозрачные туалеты
Фото: Lenta.ru
Они сделаны из умного стекла, которое перестает быть прозрачным, когда в кабинку заходит человек. Необычные туалеты появились столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project, сообщает The Guardian.
Они сделаны из полностью прозрачного цветного материала, который называется «умным» стеклом. Такие общественные туалеты работают по простому принципу — когда человек заходит внутрь кабинки, то стекло затемняется и перестает быть прозрачным. Помимо своей основной функции, высокотехнологичные туалеты работают еще и как фонари. В темное время суток их подсветка освещает дорожки в парках.
Автором проекта выступил фонд Nippon Foundation, а идея прозрачных туалетов принадлежит японскому архитектору Сигэру Бану (Shigeru Ban). В фонде заявили, что они хотят сломать стереотипы об общественных туалетах, которые ошибочно считают «грязными и вонючими». Прозрачные модели решают сразу две проблемы — сквозь стекло видно, чисто ли внутри и занята ли кабинка. Таким образом потенциальный посетитель может оценить, стоит ли ему оплачивать посещение уборной.
Недавно в Японии построили «бумажные туалеты». Они представляют собой треугольные постройки с тремя кабинками. Их фасады выполнены из ярко-красного металла и напоминают складки подарочной бумаги. Эта техника называется аригато. Так в Японии заворачивают подарки в знак благодарности.
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Места , Другое , The Guardian
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