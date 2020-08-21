Xiaomi запускает иммерсивный аудиоспектакль для всех

Глобальный технологический лидер, компания Xiaomi объявила о старте нового познавательного проекта, предназначенного для жителей Москвы и любителей искусства, которые хотят больше узнать о своем городе. Проект реализован в форме иммерсивного аудиоспектакля с элементами QR-квеста, в котором участникам предлагается пройтись по неочевидным достопримечательностям столицы и открыть её для себя по-новому.

Стать слушателем и участником спектакля сможет каждый, кто зарегистрируется на сайте и будет находиться в Москве с 22 по 23 августа. Для участия в проекте не нужно покупать билет: всё, что необходимо, это наушники и смартфон с возможностью считывания QR-кодов.

На сайте проекта будет отображаться карта, на которой отмечены места, где располагаются таблички с QR-кодами. Добравшись до точки на карте и просканировав размещенный на табличке код, участник сможет послушать рассказ о том, чем привлекательна данная территория. Ключевая особенность проекта — эти места не очень широко известны жителям, а истории не ограничены по времени событий. Так, побывав в том самом месте, где Сергей Есенин впервые встретил Айседору Дункан, участник переместится во двор, где модная группа, взрывающая YouTube, сняла свой первый клип. Вслед за балконом, с которого Иван Грозный в легендарном фильме любовался Москвой, участники посетят дом, где советские рок-музыканты устраивали первые подпольные квартирники.

В условиях, когда посещение театров по-прежнему ограничено и связано с затруднениями и рисками, этот проект подарит участникам позабытые ощущения причастности к миру искусства. Кроме того, неординарная подборка локаций заставит даже коренных москвичей почувствовать себя туристами в родном городе и обогатить свой интеллектуальный багаж десятками познавательных историй о заново открытых местах. Кроме того, самые активные участники квеста, которые успеют просканировать наибольшее число QR-кодов с аудиофрагментами, получат в качестве приза новый смартфон Redmi Note 9 Pro.