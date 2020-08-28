Что известно о Мологе, русской Атлантиде 20 века 

Некогда процветавший город был затоплен в 1941 году во время постройки Рыбинского водохранилища, одного из самых крупных в мире. В его истории есть немало удивительных и загадочных вещей.

Молога была богатым и процветающим городом

Историю города принято отсчитывать с 1149 года — в это время в летописях появляются первые упоминания о нем.

Торговая (Сенная) площадь. Справа — здание пожарной каланчи, построенной по проекту Ярославского губернского архитектора А. М. Достоевского, брата писателя Ф. М. Достоевского

Поселение располагалось между двух рек — Волги и Мологи. В этих местах водились осетры, стерляди и белая рыба, местные рыбаки доставляли их к царскому столу.

С конца XIV до начала XVI века здесь проходила и одна из самых крупных на Руси ярмарок, куда съезжались купцы из Европы и Азии.

В 1777 году, указом императрицы Екатерины II, Мологе был присвоен статус уездного города. Проходящий через Волгу торговый путь и активное строительство Петербурга способствовали его росту. Ежегодно через город проходили сотни судов, где их грузили товарами и обслуживали.

Молога славилась средневековой и классической архитектурой

Одной из главных построек в округе города был Афанасьевский монастырь, заложенный еще в XV веке. К концу XIX века на его территории было четыре церкви.

Среди городских соборов особенно выделялся Богоявленский, постороенный в 1882 году в русско-византийском стиле. Мологжане гордились и каменным пожарным депо с каланчой, спроектированной Андреем Достоевским, братом великого писателя.

Город не должен был быть затоплен

Первоначальный проект Рыбинского водохранилища не предусматривал затопления Мологи — город должен был оказаться на своеобразном острове.

Однако, во время строительства плотины было решено на несколько метров поднять уровень водохранилища, чтобы увеличить мощность электростанции. Это решение привело к значительному увеличению площади водохранилища и затоплению города.

Более 6 тысяч горожан проживало здесь к моменту затопления

К 1940-му году в Мологе проживало 6100 жителей. Город насчитывал 900 домов, из них порядка ста каменных.

На торговой площади располагалось две сотни лавок и магазинов. Здесь работали 11 заводов и фабрик, производили вино, кирпич, клей, ягодные экстракты и другие товары.

Некоторые жители ушли под воду

Когда судьба города окончательно разрешилась, жителей начали эвакуировать в соседний Рыбинск. Деревянные дома разбирали и сплавляли по Волге, за каменные выплачивали компенсации, а массивные постройки взрывали. Но, по легенде, не все жители захотели покинуть город.

Согласно секретному рапорту офицера НКВД Склярова, 294 человека отказались от эвакуации и предпочли уйти на дно вместе с городом. Они приковали себя цепями к тяжелым предметам и погибли во время затопления.

Впрочем, часть историков сомневается в правдивости этого документа. Дело в том, что водохранилище наполнялось водой постепенно — в течение шести лет. Этот факт делает версию о смерти под водой не такой правдоподобной. Судьба отказавшихся от эвакуации жителей остается загадкой.

Затопление предсказали за полвека

В 1881 году настоятельнице монастыря близ Мологи, Игумении Таисии, во сне явилось пророчество. Проснувшись, женщина подробно записала его сюжет.

Во сне она шла по ржаному полю, которое оканчивалось водой. Женщина чувствовала, что вода появилась здесь из-за человека. Она вошла в воду и продолжила идти, пока вода не добралась до шеи. Тогда кто-то сверху подал женщине посох. Таисия оперлась на него, и вода стала убывать. Из-под нее вышли белокаменные стены монастыря.

Многие до сих пор верят, что вторая часть пророчества сбудется, и затопленные земли вновь окажутся на суше.

Город всплывает один раз в несколько лет

Иногда уровень воды в Рыбинском водохранилище понижается, и Молога оказывается над водой. Потомки мологжан в это время собираются со всей страны, чтобы навестить свою родину.

На сегодняшний день город практически полностью уничтожен. За почти 80 лет вода разрушила то, что не успели взорвать большевики, и сейчас здесь остались лишь мощеные улочки и фундаменты домов.