В Москве прошла музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS

2 сентября 2020 года в Vegas City Hall состоялась первая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS.

Ведущей вечера, Юлии Барановской в этот день помогали на сцене Артур Райнис, Артем Аршавин, Линчевская София и Кулева Леона. На первой музыкальной премии ЖАРА KIDS AWARDS молодых исполнителей пришли поддержать именитые артисты: Денис Клявер , Зара, EMIN / A.LI, Жасмин, Слава / Александра Морозова, Согдиана, DAVA, Кравц, Фогель, ST, Люся Чеботина, Даня Милохин, MITCHEL, IVKA, GAVRILINA, которые получили из рук дебютантов награды Kids Choice.

Премьерой на российской сцене стало выступление гостей премии — EMIN с сыном Али исполнили дебютную песню молодого исполнителя в стиле рэп «Еду на капоте».

ЖАРА KIDS AWARDS — это ежегодная музыкальная премия, в которой принимают участие и показывают свои таланты дети и подростки со всей страны. В течение трех лет ЖАРА ТV получает огромное количество писем, аудио, а также видео-сообщений талантливых молодых исполнителей. Уже четвертый год на сцене торгового центра VEGAS Crocus City проходят детские выступления в рамках проекта «ЖАРА В ВЕГАСЕ». Мы подготовились к новому этапу и запустили уникальную первую музыкальную премию ЖАРА KIDS AWARDS!

Символично, что премия прошла во второй день нового учебного года и стала большой вечеринкой всех школьников после 1 сентября.