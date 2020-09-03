Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве прошла первая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS 

Партнерский материал 7 часов назад
В Москве прошла музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS
Фото: Пресс-служба
2 сентября 2020 года в Vegas City Hall состоялась первая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS.
Ведущей вечера, Юлии Барановской в этот день помогали на сцене Артур Райнис, Артем Аршавин, Линчевская София и Кулева Леона. На первой музыкальной премии ЖАРА KIDS AWARDS молодых исполнителей пришли поддержать именитые артисты: Денис Клявер, Зара, EMIN / A.LI, Жасмин, Слава / Александра Морозова, Согдиана, DAVA, Кравц, Фогель, ST, Люся Чеботина, Даня Милохин, MITCHEL, IVKA, GAVRILINA, которые получили из рук дебютантов награды Kids Choice.
Премьерой на российской сцене стало выступление гостей премии — EMIN с сыном Али исполнили дебютную песню молодого исполнителя в стиле рэп «Еду на капоте».
ЖАРА KIDS AWARDS — это ежегодная музыкальная премия, в которой принимают участие и показывают свои таланты дети и подростки со всей страны. В течение трех лет ЖАРА ТV получает огромное количество писем, аудио, а также видео-сообщений талантливых молодых исполнителей. Уже четвертый год на сцене торгового центра VEGAS Crocus City проходят детские выступления в рамках проекта «ЖАРА В ВЕГАСЕ». Мы подготовились к новому этапу и запустили уникальную первую музыкальную премию ЖАРА KIDS AWARDS!
Символично, что премия прошла во второй день нового учебного года и стала большой вечеринкой всех школьников после 1 сентября.
Видео дня. Чем злоупотребляли египетские фараоны
Комментарии
Места , Денис Клявер , Юлия Барановская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян защитят от шуток про третье сентября
Россиян защитят от шуток про третье сентября
Смерть Михаила Фрунзе: какие остались вопросы
Смерть Михаила Фрунзе: какие остались вопросы
В Англии появилась «долина подгузников»
В Англии появилась «долина подгузников»
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
03:11
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Люди
Как советские войска победили японских самураев
24:01
Как советские войска победили японских самураев
Истории
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
08:29
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
Люди
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
01:07
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Безумный мир
Китаец закурил в авто и взорвался
00:46
Китаец закурил в авто и взорвался
Люди
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
11:39
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
Люди
Баснословно дорогие домашние питомцы
13:16
Баснословно дорогие домашние питомцы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение