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Тюрьма с самым строгим режимом в мире 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Тюрьма с самым строгим режимом в мире
Фото: wikipedia.org
В 1983 году в США приняли решение о том, что стране необходима тюрьма с самым строгим режимом. Это случилось после того, как двое заключенных убили двоих охранников в исправительной тюрьме Марион. «Рамблер» расскажет подробнее о создании тюрьмы максимального строгого режима.
Задача новой тюрьмы сводилась не только к защите персонала, но и к созданию условий, в которых заключенные не смогут навредить себе и отсидят ровно столько, сколько им положено. Так появилась Исправительная тюрьма максимально строгого режима исполнения наказаний в городе Флоренс, штат Колорадо.
Ее территория оснащена не только камерами, но и датчиками движения. Тюрьму также окружает забор с колючей проволокой высотой около четырех метров. А по территории ходит вооруженный конвой. Что касается стен тюрьмы, то они не пропускают ни звука, чтобы заключенные не связывались друг с другом.
Каждый заключенный находится в отдельной камере 3,5 на два метра. Стены и мебель сделаны из литого бетона. Туалет автоматически блокируется в случае закупорки, душ оснащен таймером, а в раковине отсутствует кран, которым заключенный может нанести себе вред.
Единственный, с кем общается заключенный, — охранник, который приносит ему еду. Блюда, кстати, тоже приготовлены так, что ими невозможно нанести вред. То есть это преимущественно пюреобразная еда.
Прогулка производится в наручниках и цепях, и строго по одному. Иногда она может быть заменена телефонным звонком определенному кругу лиц.
Одновременно в тюрьме может содержаться 490 заключенных, но их еще никогда не было так много. Это учреждение было построено для перевоспитания самых агрессивных преступников.
В Исправительную тюрьму максимально строгого режима исполнения попадают либо серийные убийцы, либо преступники, угрожающие национальной безопасности.
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