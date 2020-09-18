Где в России расположено настоящее кладбище самолетов 

Вы когда-нибудь задумывались о том, где доживают свой век старые самолеты. Оказывается, в России существует несколько кладбищ для устаревших машин, среди которых можно погулять и сделать красивые фото. "Рамблер" расскажет, куда ехать.

Стоянка самолетов в Монино

@lana-sator

Самая известная стоянка заброшенных самолетов находится в Монино (Подмосковье). Место это найти сложно, стоянка расположилась за музеем ВВС. Прямого прохода возле музея нет, поэтому придется немного пройтись до заброшенных ангаров по заросшим тропкам.

На огромном поле вы сможете найти заброшенный вертолёт Ми-24П, МиГ-23МЛ и МиГ-25РБВ и другие модели, которые помогут прикоснуться к истории. Некоторые самолеты выглядят так, будто еще недавно летали в небе, другие — навсегда поросли травой.

Это место пользуется огромной популярностью для проведения фотосессий.

Заброшенный аэродром в Самаре

@ALEXTHQ

Располагается данное место недалеко от аэродрома Смышляевка. Здесь доживают свой век списанные воздушные суда разных типов. Студенты и сотрудники Самарского государственного аэрокосмического университета используют их в учебных целях. Правда, попасть на территорию тоже не так-то просто, так как она огорожена колючей проволокой. Кому-то везет, а кто-то натыкается на охрану. В любом случаям, любителям железных птиц стоит попробовать туда пробраться.

Другие такие "кладбища" находятся в Воронежской области, самый большой музей расположен в Ульяновске, еще одну стоянку можно найти в Среднем Поволжье.