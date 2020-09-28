«Музыкастинг 3.0»: новые лица российского шоу-бизнеса 

28 сентября в 18:00 на «Новом Радио» стартовала серия полуфиналов третьего сезона конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг». Будущую звезду определят радиослушатели и профессиональное жюри, а победитель получит всё, что нужно для старта успешной карьеры: запись сингла, его последующую ротацию в эфире станции, контракт с музыкальным лейблом, съёмку видеоклипа и гарантированную возможность выступления на популярных фестивалях.

Пресс-служба

В 2020 году претенденты прошли ещё более жёсткий отбор — всего организаторы «Музыкастинга» рассмотрели свыше 5500 заявок от начинающих артистов со всех регионов России. Лишь 25 из них получили возможность выступить перед многомиллионной аудиторией в суперсовременной студии радиостанции.

Пресс-служба

Ежедневно с 28 сентября по 2 октября по пять участников будут соревноваться за право выхода в финал. Оценивать каждого из них будут слушатели станции, зрители онлайн-трансляции и авторитетные эксперты российского шоу-бизнеса: генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов , сооснователь лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee), директор по стратегическим коммуникациям социальной сети ВКонтакте Константин Сидорков , а также Дима Билан , Мари Краймбрери, Артик из дуэта Artik & Asti, Filatov & Karas, ELMAN и другие популярные исполнители. Финал конкурса состоится 5 октября.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«Престиж конкурса постоянно растёт. Об этом говорит и высокий профессиональный уровень музыкантов и рекордное количество поступивших от них в этом году заявок. Мы ждём появления новых, крутых и амбициозных молодых звёзд. В предыдущем сезоне слушатели и жюри сделали правильный выбор, певица Асия уже плотно вошла в топ-чарты, записывает дуэты с известными артистами, а её песни регулярно звучат в эфире «Нового Радио» и других станций. И сейчас, уверен, не только участник, который займёт первое место, но и финалисты смогут получить трамплин в шоу-бизнес и добиться признания у публики».

Об успешном старте карьеры в эфире утреннего TikTok Шоу на «Новом Радио» 29 сентября расскажет победительница второго сезона «Музыкастинга» Асия. За год певица выпустила яркие синглы «Пепел и дым», «Алоэ», «По уши», «Адресат», «Ну чё ты такой хороший?» и дуэт с NЮ «Твой поцелуй».