Во время первой волны коронавируса весной врачи предупредили, что после того, как заболевание пойдет на спад, оно вернется в сезон простудных заболеваний. Пока в некоторых странах еще не закончилась первая волна, другие объявляют о том, что их рост можно назвать второй волной. "Рамблер" рассказывает, какая ситуации в тех странах, где официально заболеваемость сильно выросла вверх.

Израиль

С начал сентября число выявленных случаев коронавируса в Израиле начало повышаться. Число инфицированных в стране достигало 8 тысяч за сутки. Из-за этого власти страны ввели двухнедельный жесткий карантин. Все сотрудники ушли на удаленную, кроме "жизненно необходимых". Людям запрещено удаляться от дома более, чем на километр без уважительной причины.

"После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", — сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Великобритания

В Великобритании, как и в Израиле, начали фиксировать самые высокие показатели по выявленным случаям с начала пандемии. Число новых случаев коронавируса ежедневно составляет 5-6 тысяч. Правительство начало вводить ограничения, но не такие жесткие, как в Израиле. Так, в Великобритании пабы и рестораны могут работать только до 9 часов вечера, а на северо-западе Англии запрещено встречаться тем, кто не живет под одной крышей. При этом, люди уверены, что самый высокий процент заражений — среди студентов и школьников. Жители Великобритании уверены, что, если бы учащиеся не вернулись в заведения после каникул, такого роста заражений можно было бы избежать.

Украина

О том, что на Украине фиксируют вторую волну коронавируса, сообщил сам Владимир Зеленский . Ежесуточно в стране выявляют по 3 тысячи зараженных. Пока что в стране только ограничили въезд иностранцам и призвали лучше соблюдать меры, которые разработал Минздрав страны.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение", — завил Зеленский.

Франция

В европейской стране карантин вводят локально, в зависимости от региона, где фиксируют рост заражений. Так, в Марселе и в Гваделупа закрыли бары и рестораны, а также запретили массовые мероприятия. Кроме того, людям запрещено собираться в группы более шести человек. Владельцы малого бизнеса ужасно возмущены новыми правилами, так как не смогли восстановиться после первой волны.