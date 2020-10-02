Стало известно место с худшими условиями работы

"Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", — сказала Маршалик.