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Метеоролог назвала место с самыми жесткими условиями работы 

Анастасия Иванова 12 часов назад
Стало известно место с худшими условиями работы
Фото: depositphotos
На условия работы влияет не только изнурительный труд, но и климатические условия. По мнению начальника гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяны Маршалик, самое неблагополучное для работы место находится на Тикси. Об этом сообщает РИА Новости.
Тикси — это достаточно крупный посёлок городского типа, находящийся в Якутии. Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями.

"Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", — сказала Маршалик.

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