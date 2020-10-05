Найдены планеты лучше Земли 

Астробиологи Университета штата Вашингтон обнаружили несколько десятков планеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

Ученые подробно описали характеристики сверхпригодных для жизни планет, которые старше, немного больше, теплее и влажнее, чем Земля. Они вращаются вокруг звезд, которые не очень активны и имеют большую продолжительность, чем Солнце. Все удовлетворяющие хотя бы одному условию планеты-кандидаты находятся на расстоянии больше ста световых лет, однако будущие наблюдения с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который будет запущен осенью 2021 года, помогут подтвердить их статус.

Для поиска подходящих экзопланет исследователи ограничили круг поиска до систем с похожими на Землю планетами, находящимися в пределах обитаемой зоны своих звезд, где возможно существование жидкой воды. Сами звезды относились к холодным G— и К-звездам, которые не такие горячие, как Солнце, менее массивны и менее яркие. Продолжительность жизни К-звезд достигает 20-70 миллиардов лет. В то же время планеты не могут быть слишком старыми, иначе они не смогут поддерживать условия для живых организмов из-за отсутствия геологической активности и защитных геомагнитных полей. По мнению исследователей, оптимальным является возраст 5-8 миллиардов лет.

Те планеты, что на 10 процентов больше Земли, должны быть более пригодными для жизни. В их недрах дольше протекает радиоактивный распад, поэтому они сохраняют внутреннее тепло в течение более длительного времени. Они также обладают более сильной гравитацией, а значит, дольше удерживают атмосферу.

Среди 24 кандидатов ученые выделили планету, которая обладает четырьмя из указанных астробиологами критериев, что, возможно, делает ее более комфортной для существования жизни, чем Земля.