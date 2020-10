The Retuses. Презентация новой программы

25 октября 2020 года The Retuses впервые выступят на сцене Главклуба. Для большого сольного концерта музыканты готовят особенную двухчасовую программу, в которую войдут любимые слушателями песни с трёх альбомов (включая «OMYT») и давно не исполнявшиеся вживую композиции.

Живые выступления The Retuses — это настоящий мультиинструментальный перфоманс. На сцене музыканты постоянно экспериментируют с различными инструментами: от гитар, клавишных, труб, мелодики, ударных и кларнета до синтезаторов, лупов, электронных ритмов и секвенций. Тембральная динамика меняется за минуту: от тихого шепота до безнадежного крика. Каждый концерт — это бесконечная история бесчисленных вариаций аранжировок песен, где импровизация является одной из главных частей шоу.

The Retuses — музыкальный проект Миши Родионова, основанный в 2007 году в Москве. К 2020 The Retuses выпустили 4 альбома: «Echo» (2009), «Waltz Baltika» (2011), «Astra» (2013) и «OMYT» (2019). Сейчас группа состоит из пяти человек: кларнетист/клавишник Виктор Скорбенко, барабанщик Рома Резник, гитарист Ваня Иванников, басист Даня Мудрик и мультиинструменталист Родионов. Группа выступала на фестивалях в России, Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии, Франции и Норвегии. Четвертый студийный альбом «OMYT», над которым Родионов работал на протяжении 5 лет, признан лучшей работой, которую когда-либо выпускали The Retuses, а также как один из самых важных альбомов на современной независимой российской музыкальной сцене.