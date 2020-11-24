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Россияне назвали идеальное место для встречи Нового года 

Даня Виттиг 3 часа назад
Россияне назвали идеальное место для Нового года
Фото: Рамблер
Сотрудники сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, где россияне будут встречать Новый год.
Большинство людей считают, что встречать Новый год следует исключительно дома. Об этом заявили 54 процента опрошенных.
При этом 30 процентов респондентов обязательно собираются с семьей и близкими людьми, а 13 процентов стараются выезжать на дачу или в загородный дом.
Шесть процентов участников исследования хотели бы встретить Новый год в уютном доме в заснеженных горах, и всего два процента мечтают о зимней сказке.
Только семь процентов выбрали бы что-то рядом с морем или океаном. Однако, в целом, 25 процентов участников опроса сошлись во мнении, что важно встречать Новый го за рубежом.
Ранее "Рамблер" сообщал, в каком городе соберутся все россияне на Новый год (и это не Москва).
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