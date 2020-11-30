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Археолог заявил об обнаружении дома Иисуса 

Lenta.ru и ещё 2 12 часов назад
Археолог заявил об обнаружении дома Иисуса
Фото: Lenta.ru
В израильском Назарете археологи обнаружили дом, где, как предполагается, свое детство провел Иисус Христос, живя вместе с Марией и Иосифом. Об этом сообщает «Би-би-си».
Профессор Кен Дарк из Университета Рединга провел 14 лет, изучая остатки жилища первого века под современным монастырем. По его словам, предположение о принадлежности этого дома семье Иисуса впервые было выдвинуто в 19 веке, однако в 1930-х годах эту идею отвергли.
Установлено, что древнее жилище находится под Византийской церковью, которая, в свою очередь, находится под современным монастырем сестер Назаретских.

«Мы знаем из письменных свидетельств, что эта церковь была построена в византийский период на месте дома Иисуса и жилища, сохранившегося в его склепе», — заявил профессор.

Дарк идентифицировал дом как строение первого века нашей эры, выдолбленное в скалистом склоне холма. По мнению ученого, строитель жилища прекрасно разбирался в обработке камня — это то, чего и следовало ожидать от ремесленника, коим был Иосиф, отец Иисуса.
Хотя все эти факты и не доказывают напрямую, что дом действительно принадлежал Христу и его семье, Дарк полагает, что его предположения настолько точны, насколько это возможно для современной науки.
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