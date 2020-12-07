Названы самые курящие и пьющие регионы России 

Составлен рейтинг регионов России по склонности жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об этом пишет РИА Новости

Так, наименьшими сторонниками вредных привычек оказались жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что этому поспособствовали установленные в республиках Северного Кавказа строгие традиции и менталитет жителей. Позиция Тамбовщины обусловлена снижением потребления населением табака и спиртных напитков.

Антилидерами рейтинга стали Магаданская и Сахалинская области, республики Хакасия и Бурятия.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.