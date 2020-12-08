Бизнесмен и совладелец аэропорта "Домодедово" Валерий Коган выставил на продажу свой роскошный золотой дворец, расположенный в израильской общине Кесария. "Рамблер" собрал самые зрелищные фотографии дорогой недвижимости.

Дом называют "особняком в королевском стиле" и продают за $258 млн Он расположен у побережья Средиземного моря, а его площадь занимает 1,1 гектар. В нем есть частный спа-центр с тренажерными залом, два бассейна (закрытый и открытый), бильярдный зал, зал с игровыми автоматами и личный кинотеатр.

Однако большую часть роскоши составляют не удобства, а материалы, из которых созданы украшения для поместья. Так, большинство комнат облицованы мозаикой из натурального мрамора, а лепнину подбирали из 14-каратного золота. Ковры сделаны из натурального шелка, а вся мебель — ручной работы.

При этом, жилых помещений в доме не так много: 3 гостевые спальни с ванными комнатами, хозяйская спальня с ванными комнатами и две гардеробные.