Номинантов «Новое Радио АWARDS» объявят в эфире

10 декабря в 18:00 «Новое Радио» объявит номинантов музыкальной премии «Новое Радио АWARDS». Претендентами на престижную награду станут артисты, которые имели невероятный успех у публики, задавали тренды и возглавляли чарты в течение всего года.

В прямом эфире «Нового Радио» генеральный продюсер станции Роман Емельянов вместе с музыкальным продюсером Яной Рудковской представят шорт-лист премии и дадут старт голосованию среди экспертов российского шоу-бизнеса: знаменитых артистов, известных композиторов, представителей ведущих звукозаписывающих лейблов, именитых клипмейкеров и других авторитетов индустрии. Им предстоит выбрать победителей вместе со слушателями «Нового Радио», которые смогут поддержать своих кумиров на awards.newradio.ru ВКонтакте . Народное голосование будет проходить в шести номинациях: «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучшая группа», «Лучшая коллаборация», «Лучший продюсер» и «Прорыв года». Кроме того, «Лучшее видео», «Лучший сингл» и «Лучший альбом» назовут на основании совокупных данных продаж, статистики видеосервисов и стриминг-платформ в Интернете, а также мнения профессионального жюри.

Также будет назван обладатель внеконкурсной награды «За выдающиеся заслуги» в российском шоу-бизнесе.

«Новое Радио»

Генеральный продюсер станции Роман Емельянов:

«Этот год совершенно перевернул все привычные представления о музыкальной индустрии. С одной стороны, по всему миру запретили развлекательные мероприятия, и артисты были вынуждены перебираться в онлайн, где вместо привычных многотысячных концертных залов и стадионов, у них появилась возможность выступать перед многомиллионной аудиторией. Стриминг-платформы пережили взрывной рост, а некоторые звёзды освоились в новой среде и не торопятся возвращаться в офлайн».