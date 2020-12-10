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Номинантов премии «Новое Радио АWARDS» объявят в прямом эфире 

Партнерский материал 7 часов назад
Номинантов «Новое Радио АWARDS» объявят в эфире
Фото: «Новое Радио»
10 декабря в 18:00 «Новое Радио» объявит номинантов музыкальной премии «Новое Радио АWARDS». Претендентами на престижную награду станут артисты, которые имели невероятный успех у публики, задавали тренды и возглавляли чарты в течение всего года.
В прямом эфире «Нового Радио» генеральный продюсер станции Роман Емельянов вместе с музыкальным продюсером Яной Рудковской представят шорт-лист премии и дадут старт голосованию среди экспертов российского шоу-бизнеса: знаменитых артистов, известных композиторов, представителей ведущих звукозаписывающих лейблов, именитых клипмейкеров и других авторитетов индустрии. Им предстоит выбрать победителей вместе со слушателями «Нового Радио», которые смогут поддержать своих кумиров на awards.newradio.ru и ВКонтакте. Народное голосование будет проходить в шести номинациях: «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучшая группа», «Лучшая коллаборация», «Лучший продюсер» и «Прорыв года». Кроме того, «Лучшее видео», «Лучший сингл» и «Лучший альбом» назовут на основании совокупных данных продаж, статистики видеосервисов и стриминг-платформ в Интернете, а также мнения профессионального жюри.
Также будет назван обладатель внеконкурсной награды «За выдающиеся заслуги» в российском шоу-бизнесе.
«Новое Радио»
Генеральный продюсер станции Роман Емельянов:

«Этот год совершенно перевернул все привычные представления о музыкальной индустрии. С одной стороны, по всему миру запретили развлекательные мероприятия, и артисты были вынуждены перебираться в онлайн, где вместо привычных многотысячных концертных залов и стадионов, у них появилась возможность выступать перед многомиллионной аудиторией. Стриминг-платформы пережили взрывной рост, а некоторые звёзды освоились в новой среде и не торопятся возвращаться в офлайн».

«Новое Радио AWARDS» — престижная индустриальная премия и одно из самых масштабных концертных шоу страны. Среди участников и победителей — топовые российские артисты, чьи песни регулярно возглавляют хит-парад «Высшая Лига» на «Новом Радио» — Little Big, MARUV, Artik & Asti, Баста, HammAli & Navai, Zivert, Дима Билан, Макс Барских, Ёлка, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, и многие-многие другие.
Подробная информация о премии «Новое Радио AWARDS» — в эфире «Нового Радио», на awards.newradio.ru и на страницах станции в социальных сетях.
Видео дня. Животные, которые совершили настоящий подвиг
Места , Роман Емельянов , Елка , Сергей Лазарев , Макс Барских , Дима Билан , Полина Гагарина
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