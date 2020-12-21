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Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна 

РИА Новости и ещё 5 11 часов назад
Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна
Фото: ТК «Звезда»
Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
По информации издания, толпы горожан, которые пытаются выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничительных мер, скопились на крупных вокзалах города. Также образовались крупные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.
Ранее власти Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.
Новый штамм коронавируса, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд стран из-за выявления нового варианта коронавируса решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией.
В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун.
Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Места , Борис Джонсон , Минздрав РФ
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