Новогодние праздничные развлечения

Время с пользой

Возможно, перед Новым годом вам захочется получить новые ценные знания. К счастью, сделать это можно не выходя из дома.

Ужин как терапия

Порадовать себя и друзей поможет итальянская паста в нежном сливочном соусе или тающий шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого. Кажется, ужин в уютном ресторане (или доставка блюд домой) моментально поднимает настроение, а десерт определенно сделает вас еще счастливее.