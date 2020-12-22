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Новогодние праздничные развлечения

Новогодние праздничные развлечения
Фото: MastercardMastercard

Время с пользой

Возможно, перед Новым годом вам захочется получить новые ценные знания. К счастью, сделать это можно не выходя из дома.
Одна из ведущих интеллектуальных площадок России, лекторий «Прямая речь», предлагает скидку 20% при оплате онлайн-мероприятий на сайте. Самая большая электронная библиотека в стране «ЛитРес» предоставляет скидку 25% на все электронные и аудиокниги. В акциях также участвуют сервис аудиокниг Storytel, лекторий Level One и образовательная онлайн-платформа «Умназия».

Ужин как терапия

Порадовать себя и друзей поможет итальянская паста в нежном сливочном соусе или тающий шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого. Кажется, ужин в уютном ресторане (или доставка блюд домой) моментально поднимает настроение, а десерт определенно сделает вас еще счастливее.
Mastercard предлагает привилегии для держателей премиальных карт в самых вкусных ресторанах Москвы: Novikov Group, итальянский ресторан авторской кухни The Mad Cook, семейные рестораны Suolo Italiano/Winery, мясной ресторан с винотекой Max’s Beef for Money, все точки фуд-корта «Брикет-маркет», «Икорный бар» и другие популярные кафе и рестораны. Например, в новом ресторане «Рыба моя» вы получите скидку 15% и комплимент от заведения. Чтобы воспользоваться предложением, сообщите официанту тип вашей карты до момента оплаты.

Праздничные развлечения в режиме онлайн

Зимними вечерами особенно приятно посмотреть интересный сериал или фильм в хорошем качестве. «КиноПоиск HD» вернет 20% дополнительными бонусными баллами «Яндекс.Плюс.Кешбэк» от полной стоимости просмотра или аренды фильма при оплате картой Mastercard.
В режиме онлайн можно посмотреть не только кино, но и театральную постановку. TheatreHD предлагает скидку 15% на все спектакли «Королевской шекспировской компании».
Любителей компьютерных игр порадует бонус при покупке на популярной геймерской платформе Xbox.com. Просто оплачивайте не менее трех покупок премиальной картой Mastercard и получайте кешбэк.
В партнерстве с Novikov School Mastercard приглашает на мастер-классы и лекции «Бесценная кухня. Гастрономический тур по городам России». Вместе с известными шеф-поварами участники проекта смогут приготовить у себя дома кулинарные шедевры и отправиться в виртуальные путешествия по самым интересным ресторанам страны. Готовить вместе и слушать лекции можно на сайте и в инстаграм-аккаунтах Mastercard и Novikov School. Держателям карт в Mastercard предусмотрели 20%-ю скидку.

Ледовое волшебство

«ГУМ-каток» предлагает развлечение с традиционной праздничной атмосферой. В дополнение к удовольствию от катания на главной площади страны держателям карт Mastercard предоставляется скидка 15% при покупке билета.
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