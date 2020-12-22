Новогодние праздничные развлечения

Mastercard предлагает привилегии для держателей премиальных карт в самых вкусных ресторанах Москвы: Novikov Group, итальянский ресторан авторской кухни The Mad Cook, семейные рестораны Suolo Italiano/Winery, мясной ресторан с винотекой Max’s Beef for Money, все точки фуд-корта «Брикет-маркет», «Икорный бар» и другие популярные кафе и рестораны. Например, в новом ресторане «Рыба моя» вы получите скидку 15%
и комплимент от заведения. Чтобы воспользоваться предложением, сообщите официанту тип вашей карты до момента оплаты.