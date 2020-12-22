STUDIO 21 три года в эфире

21 декабря исполняется три года с начала вещания первого хип-хоп радио в России. STUDIO 21 устраивает в Москве уличную вечеринку и дарит своим слушателям 30-тонный контейнер фирменного мерча.

В декабре в рамках имиджевой рекламной кампании в знаковых местах столицы появились яркие постеры и афиши, а также двадцатиметровый грузовик с надписью «ВОЛНА УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ». Заметить его можно как в центральных, так и в спальных районах, а маршрут передвижения охватывает практически всю территорию города. Ведущие STUDIO 21 регулярно сообщают в эфире, где и когда хип-хоп фура сделает очередную остановку, чтобы раздать подарки от радиостанции.

Каждый, кто опубликует в Instagram фото брендированного большегруза с отметкой страницы @studio21ru, в ответ получит место и время проведения закрытого ивента. Специальную уличную вечеринку радиостанция, имеющая значительный опыт проведения офлайн-мероприятий, проведёт с соблюдением всех мер безопасности.

Дмитрий Харитонов, программный директор STUDIO 21:

«STUDIO 21, в которую входит интернет-портал и FM-радиостанция, выросла в узнаваемый мультиформатный проект, смело отвечающий на вызовы рынка. За три года нам удалось собрать вокруг себя преданное и отзывчивое комьюнити и стать авторитетным медиа в российском хип-хоп сообществе. Чтобы напомнить об этом нашим слушателям и привлечь новых, мы пригласили одного из крутейших современных российских дизайнеров. Вова Виес создал художественную инсталляцию, которая удачно вписывается в контекст города и отражает характер бренда».

Имиджевая кампания «Волна уличной культуры» продолжает взятый STUDIO 21 курс на нестандартную рекламу и новые форматы общения с аудиторией и продлится до 30 декабря.