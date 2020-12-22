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Фура хип-хопа и волна уличной культуры: STUDIO 21 три года в эфире 

Партнерский материал 26 минут назад
STUDIO 21 три года в эфире
Фото: STUDIO 21
21 декабря исполняется три года с начала вещания первого хип-хоп радио в России. STUDIO 21 устраивает в Москве уличную вечеринку и дарит своим слушателям 30-тонный контейнер фирменного мерча.
В декабре в рамках имиджевой рекламной кампании в знаковых местах столицы появились яркие постеры и афиши, а также двадцатиметровый грузовик с надписью «ВОЛНА УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ». Заметить его можно как в центральных, так и в спальных районах, а маршрут передвижения охватывает практически всю территорию города. Ведущие STUDIO 21 регулярно сообщают в эфире, где и когда хип-хоп фура сделает очередную остановку, чтобы раздать подарки от радиостанции.
Каждый, кто опубликует в Instagram фото брендированного большегруза с отметкой страницы @studio21ru, в ответ получит место и время проведения закрытого ивента. Специальную уличную вечеринку радиостанция, имеющая значительный опыт проведения офлайн-мероприятий, проведёт с соблюдением всех мер безопасности.
Дмитрий Харитонов, программный директор STUDIO 21:

«STUDIO 21, в которую входит интернет-портал и FM-радиостанция, выросла в узнаваемый мультиформатный проект, смело отвечающий на вызовы рынка. За три года нам удалось собрать вокруг себя преданное и отзывчивое комьюнити и стать авторитетным медиа в российском хип-хоп сообществе. Чтобы напомнить об этом нашим слушателям и привлечь новых, мы пригласили одного из крутейших современных российских дизайнеров. Вова Виес создал художественную инсталляцию, которая удачно вписывается в контекст города и отражает характер бренда».

Имиджевая кампания «Волна уличной культуры» продолжает взятый STUDIO 21 курс на нестандартную рекламу и новые форматы общения с аудиторией и продлится до 30 декабря.
Доступны фото- и видеоматериалы акции. Другие подробности можно услышать в эфире STUDIO 21, на studio21.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.
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Места , Дмитрий Харитонов
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