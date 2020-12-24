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Красную реку в России сняли на видео 

РИА Новости 4 часа назад
Жители Карелии обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку, сообщил телеканал "360".
Причиной ее появления, как отмечается, стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм.

"Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. Тема наличия или отсутствия очистных (сооружений — Прим.ред.) неоднократно поднималась. Над ней работают", — заявила телеканалу заместитель главы Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина.

Местные жители в разговоре с журналистами в свою очередь подчеркнули, что ситуация осложняется позицией руководства рыбоводческой фермы. По их словам, директор хозяйства редко контактирует с населением и вынуждает людей решать проблемы "своими силами".
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