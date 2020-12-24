Кровавую реку в России сняли на видео 

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Жители Карелии обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку. Об этом сообщил телеканал «360».

Стало известно, что причиной ее появления стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм.

Заместитель главы Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина заявила, что все контролирующие органы уже разбираются:

«Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. Тема наличия или отсутствия очистных (сооружений — Прим.ред.) неоднократно поднималась. Над ней работают».

Местные жители признались журналистам, что ситуация осложняется позицией руководства рыбоводческой фермы. По их словам, директор хозяйства редко контактирует с населением и вынуждает людей решать проблемы «своими силами».