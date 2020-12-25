Тысячи желеобразных шариков покрыли пляж возле Лос-Анджелеса

Волны выбросили на берег моря возле американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, тысячи загадочных желеобразных шариков. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По словам сотрудницы парковой полиции штата Даниэль Снайдер (Danielle Snyder), шарики покрывали весь пляж. «Я работала на этом пляже 30 лет и никогда не видела их раньше, — утверждает она. — Это определенно что-то редкое».

Шарики оказались гребневиками рода Pleurobrachia, которые по-английски называют морским крыжовником. Это небольшие морские животные с гребнями из ресничек, которые служат для передвижения. Являются важной частью рациона европейской сельди.