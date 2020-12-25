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Тысячи загадочных желеобразных шариков покрыли пляж возле Лос-Анджелеса 

Lenta.ru 9 часов назад
Тысячи желеобразных шариков покрыли пляж возле Лос-Анджелеса
Фото: Crystal Cove State Parks
Волны выбросили на берег моря возле американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, тысячи загадочных желеобразных шариков. Об этом сообщает издание Evening Standard.
По словам сотрудницы парковой полиции штата Даниэль Снайдер (Danielle Snyder), шарики покрывали весь пляж. «Я работала на этом пляже 30 лет и никогда не видела их раньше, — утверждает она. — Это определенно что-то редкое».
Шарики оказались гребневиками рода Pleurobrachia, которые по-английски называют морским крыжовником. Это небольшие морские животные с гребнями из ресничек, которые служат для передвижения. Являются важной частью рациона европейской сельди.
Ранее сообщалось о том, что на заполненный людьми пляж в США вынесло огромную ядовитую волосистую цианею. Сотрудникам местного департамента охраны дикой природы и рекреационных территорий пришлось объявить пурпурное предупреждение, означающее, что в воде находится опасное животное.
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