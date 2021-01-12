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Почему Япония 300 лет была закрытой страной 

Даня Виттиг 3 часа назад
Почему Япония 300 лет была закрытой страной
Фото: depositphotos.com
Япония ушла в глубокую самоизоляцию из-за обнаружения нового штамма коронавируса. В стране объявлен запрет на въезд из всех регионов, как минимум, до конца января. Однако страна уже переживала периоды железного занавеса. "Рамблер" выяснил, почему Япония почти 300 лет считалась закрытой страной.
В середине XVI века в Японию приплыли торговцы из Португалии, которые положили начало международной торговле. Местные были в восторге от необычных привычек иностранцев, их манеры поведения и тех продуктов, которые они привезли с собой. В стране появилось множество заграничных товаров, в том числе шелк, золото и огнестрельное оружие.
Постоянная торговля с европейцами привела к тому, что в стране начали появляться католические проповедники и формироваться класс богатых феодалов. Появление европейцев также вызывало опасность подчинения Японии европейскими колонизаторами.
Чтобы не потерять властные свои позиции, японский сегунат (феодальное военное правительство Японии) поручил монопольной компании заняться вопросами торговли с иностранцами, тем самым лишив феодалов заработка.
Христианские проповедники были казнены, иностранцы — высланы, а японцам под угрозой смертной казни запретили покидать пределы своей страны.
На протяжении двух веков практически европейские страны не прекращали попыток возобновить отношения с Японией, однако сёгунат придерживался выбранного курса.
Однако в 50–60-х годах XIX века под давлением Америки, Англии, Франции и России, которые агитировали за свободную торговлю, Япония была вынуждена отказаться от вековой изоляции.
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