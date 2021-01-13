Климатологи зафиксировали рекордное потепление океана в 2020 году 

Из-за климат-кризиса океан поглощает все больше излишков тепла, отмечают ученые. Рост температур в океане угрожает не только морским видам, но и экологии всей планеты.

Международная группа ученых сообщает, что мировой океан достиг рекордно высокой температуры в 2020 году. В исследовании, опубликованном в издании Advances in Atmospheric Sciences, эксперты предупреждают, что из-за климатического кризиса температура воды может повышаться еще несколько десятилетий, даже если прекратить все выбросы парниковых газов. Потепление океана представляет серьезную угрозу не только для морских видов, но и для экосистем суши.

Из-за выбросов парниковых газов среднемировая температура воздуха резко поднимается, однако из-за океана эффект потепления не так экстремален, как мог бы быть — 90% излишков тепла поглощается океаном. Команда из 20 ученых рассмотрела наблюдения за температурой воды на глубинах до 2 тыс. метров и выявила, что рост температур в океане продолжает ускоряться.

Анализ показал, что в 2019 году температура мирового океана была на 0,075 °С выше, чем в среднем за 1981-2010 годы. Ученые заключают, что в последние годы океан поглотил 228 зеттаджоулей тепла — столько бы выделилось при взрыве 3,6 млрд атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. 2020 год стал рекордным по количеству поглощенного тепла — океан поглотило около 20 зеттаджоулей тепла, что стало рекордом.

Растущие температуры воды прежде всего угрожают морским экосистемам. Из-за окисления, вызванного потеплением, почти все коралловые рифы могут исчезнуть к 2100 году . Над теплой водой также часто образуются шторма и ураганы.

Эксперты опасаются, что в какой-то момент океан станет выделять больше тепла, чем поглощать, и превратиться из смягчающего фактора в ускоряющий. Потепление океана также увеличивает его объем, что приводит к ускорению подъема уровня воды. Из-за теплеющей воды ускоряется и таяние ледников.