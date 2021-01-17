Посетителей Бухенвальда раскритиковали за катание на санях по братским могилам 

Посетителей мемориального комплекса Бухенвальд раскритиковали за зимние развлечения на его территории, в частности, за катание на санях по братским могилам. Об этом пишет Der Spiegel

Руководители мемориала назвали такое поведение неуважительным и попросили гостей воздержаться от проведения досуга в Бухенвальде и Миттельбау-Дора. Йенс-Кристиан Вагнер, директор Фонда мемориалов, пожаловался, что зимой стоянка у бывшего концлагеря забита авто: люди приезжают сюда погулять, а некоторые даже занимаются спортом под музыку или гуляют с собаками.

«Спортивные мероприятия являются нарушением правил посещения и нарушают покой мертвых», — подчеркнул Вагнер. Он также предупредил, что теперь служба безопасности мемориала будет тщательнее патрулировать территорию и пресекать нарушения.