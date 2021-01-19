Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Что известно о тюрьме «Матросская тишина» 

Елизавета Назарова 22 часа назад
Что известно о тюрьме «Матросская тишина»
Фото: Wikipedia.org
"Матросская тишина" является одной из самых известных московских тюрем, которая все еще находится в черте города. "Рамблер" рассказывает, что есть особенного в этом месте заключения.

Название

Тюрьма получила свое неофициальное название по имени улицы, на которой она расположена. По указу Петра I в годы его правления на этом месте была построена парусная фабрика. На этой же улице жили рабочие. позднее фабрику перенесли поближе к воде, а в этом здании открыли приют для ветеранов флота. В знак уважения к этим людям около этого учреждения нельзя было шуметь и ездить на каретах, чтобы не беспокоить старых моряков. В итоге улицу назвали Матросская тишина, а уже потом появилось неофициальное название тюрьмы.

Известность

"Матросская тишина" начала становиться известной уже давно. Например, ее быт описывал Лев Толстой в романе "Воскресенье". Наибольшую популярность тюрьма получила в 1992 году. Тогда закончилось следствие по делу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), и его членов, а также содействующих лиц поместили в "Матросскую тишину", правда, пробыли они там недолго.

Известные заключенные

Помимо членов ГКЧП, в тюрьме наказание отбывали и другие известные личности. В 2003 году в "Матросскую тишину" попал основатель пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. В заключении он написал книгу, которую издал спустя год после того, как вышел из тюрьмы. Его освободили в 2007 году. В 2003 году в СИЗО был помещен Михаил Ходорковский. В 2005 году его осудили на девять лет, а потом его помиловал президент.
Видео дня. Как работало право первой ночи в Европе
Комментарии 7
Места , Тюрьма , Лев Толстой , Михаил Ходорковский , Сергей Мавроди , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение