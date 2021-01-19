Что известно о тюрьме «Матросская тишина» 

"Матросская тишина" является одной из самых известных московских тюрем, которая все еще находится в черте города. "Рамблер" рассказывает, что есть особенного в этом месте заключения.

Название

Тюрьма получила свое неофициальное название по имени улицы, на которой она расположена. По указу Петра I в годы его правления на этом месте была построена парусная фабрика. На этой же улице жили рабочие. позднее фабрику перенесли поближе к воде, а в этом здании открыли приют для ветеранов флота. В знак уважения к этим людям около этого учреждения нельзя было шуметь и ездить на каретах, чтобы не беспокоить старых моряков. В итоге улицу назвали Матросская тишина, а уже потом появилось неофициальное название тюрьмы.

Известность

"Матросская тишина" начала становиться известной уже давно. Например, ее быт описывал Лев Толстой в романе "Воскресенье". Наибольшую популярность тюрьма получила в 1992 году. Тогда закончилось следствие по делу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), и его членов, а также содействующих лиц поместили в "Матросскую тишину", правда, пробыли они там недолго.

Известные заключенные