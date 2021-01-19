В Екатеринбурге устроили «элитные» крещенские купания 

В одном из клубных домов Екатеринбурга устроили "элитные" крещенские купания. Эта услуга была предназначена для тех, кто не хотел окунаться в прорубь на морозе. На новость обратило внимание издание URA.ru.

Речь идет о клубном доме "Тихвин", который уже не впервые устраивает такое мероприятие для постояльцев этого комплекса. Обычных же граждан, не проживающих в доме, пускали только по предварительной записи.

Воду в клубном доме освятил священник из Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. В основном здесь живут политики и бизнесмены Екатеринбурга.

"На каждого человека [выделяется] буквально десять минут. Вы раздеваетесь, окунаетесь, просушиваете себя полотенцем, одеваетесь и выходите. На рецепции может быть термос с горячим чаем",

— сообщил представитель "Тихвина".