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В Екатеринбурге устроили «элитные» крещенские купания 

Стелла Шмель 13 часов назад
В Екатеринбурге устроили «элитные» крещенские купания
Фото: tikhvin-dom.ru
В одном из клубных домов Екатеринбурга устроили "элитные" крещенские купания. Эта услуга была предназначена для тех, кто не хотел окунаться в прорубь на морозе. На новость обратило внимание издание URA.ru.
Речь идет о клубном доме "Тихвин", который уже не впервые устраивает такое мероприятие для постояльцев этого комплекса. Обычных же граждан, не проживающих в доме, пускали только по предварительной записи.
Воду в клубном доме освятил священник из Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. В основном здесь живут политики и бизнесмены Екатеринбурга.

"На каждого человека [выделяется] буквально десять минут. Вы раздеваетесь, окунаетесь, просушиваете себя полотенцем, одеваетесь и выходите. На рецепции может быть термос с горячим чаем",

— сообщил представитель "Тихвина".
Ранее "Рамблер" писал, что происходило внутри самого густонаселенного города-крепости.
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Места , РИА Ura.ru
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