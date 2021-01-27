«Гора мертвецов» и другие самые опасные места в России 

В нашей стране масса аномальных зон и территорий, куда без нужды не рекомендуется соваться не только туристам, но и самим россиянам. Некоторые из этих мест на слуху, а есть и такие, о которых знают только специалисты.

Москва криминальная

С точки зрения соблюдения законности самое опасное место в России на сегодняшний день — наша столица город-герой Москва: если брать официальную статистику Генпрокуратуры РФ с января по апрель, в стольном граде были официально зарегистрированы свыше 47 тысяч преступлений. Более 80% из них совершили не слишком образованные россияне, у которых за плечами максимум средняя школа или ПТУ.

Близость к «государству в государстве» не снижает криминальной опасности — Московская область в этом неутешительном рейтинге — на втором месте (почти 28 тысяч преступлений). В «десятке» самых незаконопослушных регионов России по мере количественного убывания официально зарегистрированных уголовно наказуемых деяний — Краснодарский край (22 272), Челябинская область (21 424), Республика Башкортостан (18 935), Ростовская (18 903), Свердловская (18 315) и Кемеровская (17 717) области, Красноярский край (16 785) и Санкт-Петербург (16 171).

Среди более чем восьмидесяти регионов страны в плане криминала наиболее безопасен Ненецкий автономный округ — там за четыре месяца 2017 годы были совершены всего 233 преступления. Для сравнения: в Крыму — 6 933, в Чечне — 1 676.

Черная карма Перевала Дятлова

На Земле есть много горных вершин, которые могут посоревноваться между собой в печальном лидерстве в плане опасности для альпинистов. В качестве самых «убийственных» объектов для восхождения непальский восьмитысячник Аннапурна даст сто очков североуральской «горе мертвецов» Холатчахль, более известной как перевал Дятлова. При восхождении на Аннапурну в общей сложности погибли свыше трети всех штурмующих эту вершину альпинистов.

А на проклятой местными манси «мертвой вершине» погибли несколько групп туристов, и еще при невыясненных обстоятельствах над «горой мертвецов» потерпели авиакатастрофу три гражданских самолета.

Все это случилось после загадочной смерти в 1959 году на перевале «горы мертвецов» всех членов экспедиции Игоря Дятлова.

Эта загадочная гибель, точная причина которой до сих пор так и не установлена, и сегодня будоражит умы не только многих россиян, но и иностранцев. На не теряющую с десятилетиями актуальности тему сняты документальные и художественные фильмы, множество телепрограмм, ежегодно публикуются десятки статей в мировых электронных и печатных СМИ.

Неразгаданная тайна «горы мертвецов» продолжает создавать этой вершине имидж одной из самых загадочных и опасных точек России.

Еду в Магадан

Российские дальнобойщики не дадут соврать: трасса «Колыма» — одна из опаснейших дорог нашей страны. Да и в мировой рейтинг самых экстремальных магистралей она может войти по праву. Во уж где действительно на бескрайних просторах чаще может встретиться медведь, нежели человек.

Дорога Якутск — Магадан, долгое время благодаря трудности ее преодоления считавшаяся легендарной, в последнее время становится современнее — на ее протяжении появляется больше очагов цивилизации и заправок.

Однако порядка двух тысяч километров по трассе «Колыма» «беспечные ездоки» зимой по-прежнему преодолевают в более чем 40-градусные морозы, когда между населенными пунктами расстояние в десятки километров, помощи в случае чего не дозваться. Асфальт и бетон на Р-504 на западном направлении — только первые 50 км, остальное — по грунтовке. Подведет техника вдали от жилья — пиши пропало.

Зловещее Чертово кладбище

Так говорят про громадный участок в глухой красноярской тайге, где, по сообщениям исследователей этой аномальной зоны, за последние три десятка лет безвозвратно исчезли больше 70 человек. Чертово кладбище (его еще называют «гиблым местом», «поляной смерти») расположено в районе бассейна реки Кова, впадающей в Ангару. Это территория неправильной овальной формы (по другим данным, Г-образная) находится посреди таежного массива, ее диаметр — до 250 метров.

Растительности на аномальной поляне нет. Животные, попавшие в это место, не выживают, а человека охватывают необъяснимый страх и паника.

В 400 км от этого проклятого места упал Тунгусский метеорит. Ученые установили, что в районе Чертова кладбища отмечаются низкочастотные акустические колебания, которые негативным образом влияют не только на людей и животных, но и на растения.

О том, чем вызваны данные явления и насколько они опасны для исследователей этой таинственной территории, отечественная наука до сих пор умалчивает. Но местные жители «гиблое место» предпочитают обходить стороной.