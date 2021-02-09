Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS 2021»

11 февраля состоится музыкальное событие года — V церемония награждения премии «Новое Радио AWARDS». Вручение престижных статуэток, зрелищное шоу с участием топовых хитмейкеров сезона и часовой live-сольник Макса Барских с 18:00 можно будет услышать в национальном FM-эфире радиостанции и увидеть в эксклюзивной трансляции самого популярного видеосервиса мира — YouTube.
В сверхсовременной концертной студии «Нового Радио» со своими суперхитами выступят наиболее яркие звёзды и фрешмены российского шоу-бизнеса: JONY, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Полина Гагарина, Даня Милохин, Баста & Zivert, HammAli & Navai, Дима Билан, Ёлка, Dabro, Клава Кока и NILETTO и многие-многие другие.
Среди претендентов на премию «Новое Радио AWARDS» — исполнители, в течение всего 2020-го занимавшие вершины чартов. Победителей в основных категориях определяли авторитетные эксперты индустрии — знаменитые артисты, продюсеры, композиторы, поэты и клипмейкеры, а также участники интернет-голосования на сайте awards.newradio.ru и ВКонтакте. В шорт-лист вошли:
«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»
Zivert, Полина Гагарина, Ёлка, MARUV, Клава Кока, Мари Краймбрери;
«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»
Дима Билан, Макс Барских, Тима Белорусских, NILETTO, JONY;
«Новое Радио»
«ЛУЧШАЯ ГРУППА»
Little Big, Artik & Asti, Filatov & Karas, CREAM SODA, HammАli & Navai;
«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»
Zivert vs NILETTO «FLY 2», Filatov & Karas vs Deepest Blue «Give it Away», Клава Кока vs NILETTO «КРАШ», Rauf & Faik vs NILETTO «Если тебе будет грустно», RSAC vs Ёлка «Не наговаривай»;
«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»
ELMAN (проекты «JONY», «ANDRO», «ELMAN»), Bahh Tee (проект «ZHARA Music»), Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Ёлка», «Burito», «Звонкий»), Александр Кауфман (проект «Тима Белорусских»), BLACK STAR (проект «Клава Кока»);
«ПРОРЫВ ГОДА»
Dabro, Асия, Intelligency, Ramil', Hensy.
Специально для премии «Нового Радио» ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia, ZHARA Music и другие — объединились, чтобы определить «ЛУЧШИЙ СИНГЛ» и «ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ». Лидеры в этих номинациях будут объявлены на основании сводных данных о тиражах, онлайн-продажах и количестве скачиваний треков в Сети.
«ЛУЧШЕЕ ВИДЕО» на основе статистики просмотров музыкальных клипов за 2020 год назовёт YouTube.
Специальная внеконкурсная награда за вклад в развитие музыки будет вручена выдающемуся композитору, музыканту, певцу, продюсеру, Народному артисту Российской Федерации Игорю Крутому.
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:
«С помощью современных технологий на самую закрытую вечеринку года попадут миллионы слушателей «Нового Радио» и зрителей YouТube. Радиостанция, несмотря на все ограничения, вновь удивит всех, кто любит качественную современную музыку. Это будет яркое интерактивное шоу с участием топовых артистов, во время которого любой желающий сможет в живом чате пообщаться со звёздными гостями. Помимо этого, вместе с командой Алана Бадоева мы приготовили большой концертный сет Макса Барских. Ну и, конечно, ведущий Илья Соболев устроит всем тотальную прожарку».
Трансляция V церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS» начнётся 11 февраля в 18:00 — в прямом эфире «Нового Радио» и на главной странице YouTube. Узнать подробнее о мероприятии и номинантах можно на awards.newradio.ru.