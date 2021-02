Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS 2021»

11 февраля состоится музыкальное событие года — V церемония награждения премии «Новое Радио AWARDS». Вручение престижных статуэток, зрелищное шоу с участием топовых хитмейкеров сезона и часовой live-сольник Макса Барских с 18:00 можно будет услышать в национальном FM-эфире радиостанции и увидеть в эксклюзивной трансляции самого популярного видеосервиса мира — YouTube.

Среди претендентов на премию «Новое Радио AWARDS» — исполнители, в течение всего 2020-го занимавшие вершины чартов. Победителей в основных категориях определяли авторитетные эксперты индустрии — знаменитые артисты, продюсеры, композиторы, поэты и клипмейкеры, а также участники интернет-голосования на сайте awards.newradio.ru ВКонтакте . В шорт-лист вошли:

«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»

Zivert, Полина Гагарина, Ёлка, MARUV, Клава Кока, Мари Краймбрери;

«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»

Дима Билан, Макс Барских, Тима Белорусских, NILETTO, JONY;

«ЛУЧШАЯ ГРУППА»

Little Big, Artik & Asti, Filatov & Karas, CREAM SODA, HammАli & Navai;

«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»

Zivert vs NILETTO «FLY 2», Filatov & Karas vs Deepest Blue «Give it Away», Клава Кока vs NILETTO «КРАШ», Rauf & Faik vs NILETTO «Если тебе будет грустно», RSAC vs Ёлка «Не наговаривай»;

«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»

ELMAN (проекты «JONY», «ANDRO», «ELMAN»), Bahh Tee (проект «ZHARA Music»), Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Ёлка», «Burito», «Звонкий»), Александр Кауфман (проект «Тима Белорусских»), BLACK STAR (проект «Клава Кока»);

«ПРОРЫВ ГОДА»

Dabro, Асия, Intelligency, Ramil', Hensy.

Специально для премии «Нового Радио» ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia, ZHARA Music и другие — объединились, чтобы определить «ЛУЧШИЙ СИНГЛ» и «ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ». Лидеры в этих номинациях будут объявлены на основании сводных данных о тиражах, онлайн-продажах и количестве скачиваний треков в Сети.

«ЛУЧШЕЕ ВИДЕО» на основе статистики просмотров музыкальных клипов за 2020 год назовёт YouTube.

Специальная внеконкурсная награда за вклад в развитие музыки будет вручена выдающемуся композитору, музыканту, певцу, продюсеру, Народному артисту Российской Федерации Игорю Крутому.

«С помощью современных технологий на самую закрытую вечеринку года попадут миллионы слушателей «Нового Радио» и зрителей YouТube. Радиостанция, несмотря на все ограничения, вновь удивит всех, кто любит качественную современную музыку. Это будет яркое интерактивное шоу с участием топовых артистов, во время которого любой желающий сможет в живом чате пообщаться со звёздными гостями. Помимо этого, вместе с командой Алана Бадоева мы приготовили большой концертный сет Макса Барских. Ну и, конечно, ведущий Илья Соболев устроит всем тотальную прожарку».