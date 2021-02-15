У Стоунхенджа нашли загадочный цилиндрический предмет 

Археологи обнаружили у Стоунхенджа древние захоронения, следы "загадочного" ограждения и ряд других артефактов, об этом сообщает портал LiveScience.
Находки были сделаны во время археологических работ, проводимых перед планирующимся строительством подземного туннеля рядом с сооружением.
Ученые обнаружили две могилы возрастом около 4,5 тысячи лет, где были захоронены младенец и девушка. В могиле последней исследователи нашли фрагмент медного шила или иглы, а также загадочный цилиндрический предмет, который, возможно, был частью посоха или дубинки.
Кроме того, ученые нашли и другие древние артефакты, включая глиняные сосуды, кремни и оленьи рога. По мнению специалистов, некоторые из находок, вероятно, использовались людьми, которые сооружали Стоунхендж. "В совокупности (находки. — прим. ред.) позволяют нам составить более детальную картину того, чем занимались люди и как они жили в районе Стоунхенджа", — заявил LiveScience археолог Мэтт Лейверс.
Во время работ ученые обнаружили рвы, располагающиеся к юго-востоку от сооружения, которые могли быть частью древнего укрепления.
Ранее археологи из Университетского колледжа Лондона установили, что Стоунхендж мог быть первоначально возведен в Уэльсе, за 225 километров от нынешнего местонахождения, после чего частично "перемещен" в английское графство Уилтшир.
Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Комплекс был построен около четырех — пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.