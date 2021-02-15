Подо льдом Антарктиды нашли ранее неизвестные живые организмы 

Международная группа ученых обнаружила неизвестные живые организмы под шельфовым ледником Антарктиды, который расположен над морским дном и частично на него опирается. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

Исследователи пробурили скважины в леднике Фильхнера в местах, находящихся на расстоянии 260 километров от фронта ледника (нижней границы). Толщина льда в районе бурения составила 890 метров, а глубина морского дна — 1233 метра.

Впоследствии выяснилось, что под ледником существует сообщество из сидячих фильтрующих организмов, состоящее из губок и неопознанных существ, которые могут относиться к губкам, асцидиям, гидроидам и другим таксонам.

Сообщество находится на расстоянии 625-1500 километров по направлению потока воды от ближайшего региона, где происходит фотосинтез. Остается загадкой, откуда они взялись и чем питаются, а также насколько распространены эти сообщества.

Предполагается, что они существуют за счет хемосинтезирующих микроорганизмов, которым для поддержания жизнедеятельности необходимо извлекать энергию химических связей неорганических веществ.