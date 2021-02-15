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Подо льдом Антарктиды нашли ранее неизвестные живые организмы 

Мира Маркина 4 часа назад
Подо льдом Антарктиды нашли ранее неизвестные живые организмы
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых обнаружила неизвестные живые организмы под шельфовым ледником Антарктиды, который расположен над морским дном и частично на него опирается. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.
Исследователи пробурили скважины в леднике Фильхнера в местах, находящихся на расстоянии 260 километров от фронта ледника (нижней границы). Толщина льда в районе бурения составила 890 метров, а глубина морского дна — 1233 метра.
Впоследствии выяснилось, что под ледником существует сообщество из сидячих фильтрующих организмов, состоящее из губок и неопознанных существ, которые могут относиться к губкам, асцидиям, гидроидам и другим таксонам.
Сообщество находится на расстоянии 625-1500 километров по направлению потока воды от ближайшего региона, где происходит фотосинтез. Остается загадкой, откуда они взялись и чем питаются, а также насколько распространены эти сообщества.
Предполагается, что они существуют за счет хемосинтезирующих микроорганизмов, которым для поддержания жизнедеятельности необходимо извлекать энергию химических связей неорганических веществ.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые узнали происхождение камней Стоунхенджа.
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